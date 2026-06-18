Süper Loto sonuçları açıklandı 18 Haziran Perşembe! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto'da heyecan haftanın ikinci çekilişi ile tamamlandı. 18 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar ve sonuç sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi biletlerine çıkan rakamları kontrol ediyor. Çekiliş sonrası "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Kazanan numaralar belli oldu mu?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 18 Haziran Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 18 Haziran 2026 Perşembe akşamı noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı erişime açıldı. Şans oyunu tutkunları sonuç sorgulama ekranı üzerinden kuponlarını kontrol etmeye başladı. Büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı ve kaç kişinin kazandığı merak konusu oldu. İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...
18 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 18 Haziran 2026 Perşembe Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı.
18 Haziran 2026 Perşembe Süper Loto sonuçları:
3 - 27 - 29 - 33 - 34 - 58
Süper Loto'da büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Süper Loto sonuç sorgulama işlemi Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar kupon bilgilerini sisteme girerek çekiliş sonuçlarını anında öğrenebiliyor. Sonuçlar ayrıca yetkili bayiler aracılığıyla da kontrol edilebiliyor. Resmi platformlarda ikramiye kategorileri ve kazanan sayıları detaylı olarak paylaşılıyor. Talihlilerin sonuçları yalnızca resmi kaynaklardan takip etmesi öneriliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.