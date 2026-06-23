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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 23 Haziran 2026! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı için tıkla

        Süper Loto sonuçları açıklandı 23 Haziran Salı! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto çekiliş heyecanı 23 Haziran 2026 Salı akşamı gerçekleştirilen haftanın ilk çekilişi ile başladı. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi çekilişin ardından kazandıran numaraları ve Süper Loto sonuç ekranını araştırmaya başladı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında düzenlenen çekilişin sonuçları resmi platformlar üzerinden erişime açıldı. Peki, 23 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 23 Haziran 2026 Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 21:36 Güncelleme:
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        23 Haziran 2026 Salı günü düzenlenen Süper Loto çekilişinin ardından sonuçlar erişime açıldı. Çekiliş, canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilirken sonuçlar belli oldu. Kupon sahipleri kazanç durumlarını internet üzerinden sorgulamaya başladı. Büyük ikramiyenin isabet edip etmediği ve ikramiye dağılımı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Süper Loto sonuçları nasıl, nereden sorgulanır? İşte Süper Loto sonuç ekranı...

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        23 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 23 Haziran 2026 Salı Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı.

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        23 Haziran 2026 Süper Loto sonuçları:

        4 - 29 - 30 - 31 - 37 - 39

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        SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Süper Loto sonuç sorgulama işlemi Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar kupon bilgilerini sisteme girerek çekiliş sonuçlarını anında öğrenebiliyor. Sonuçlar ayrıca yetkili bayiler aracılığıyla da kontrol edilebiliyor. Resmi platformlarda ikramiye kategorileri ve kazanan sayıları detaylı olarak paylaşılıyor. Talihlilerin sonuçları yalnızca resmi kaynaklardan takip etmesi öneriliyor.

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

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