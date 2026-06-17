Son Depremler 17 Haziran 2026 | Az Önce Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de meydana gelen son sarsıntılar, 17 Haziran Çarşamba günü de yakından takip ediliyor. Gün içerisinde hissedilen depremlerin ardından , "Son deprem nerede oldu?", "Az önce deprem mi oldu?" ve "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" soruları yanıt arıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 17 Haziran tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...