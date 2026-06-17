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        Haberler Bilgi Gündem Son Depremler 17 Haziran 2026 | Az Önce Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

        Son Depremler 17 Haziran 2026 | Az Önce Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

        Son depremler 17 Haziran Çarşamba günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen sarsıntıların ardından gözler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verilerine çevrildi. Yaşanan son depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat anlık olarak resmi kurumlar tarafından açıklanırken, "Az önce deprem mi oldu?", "En son deprem nerede oldu?" ve "Son deprem kaç büyüklüğündeydi?" soruları da yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte 17 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile güncel deprem verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 07:47 Güncelleme:
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        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de meydana gelen son sarsıntılar, 17 Haziran Çarşamba günü de yakından takip ediliyor. Gün içerisinde hissedilen depremlerin ardından , "Son deprem nerede oldu?", "Az önce deprem mi oldu?" ve "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" soruları yanıt arıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 17 Haziran tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        17 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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