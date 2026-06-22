Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER 22 HAZİRAN 2026: Az önce nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu!

        Son depremler 22 Haziran 2026: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son deprem listesi

        Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen son depremler, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü de vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Gün içerisinde yaşanan sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Son deprem kaç büyüklüğünde?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son dakika deprem verileriyle 22 Haziran 2026 Pazartesi gününe ait en son depremler ve güncel deprem listesi haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 07:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşanan son sarsıntılar, vatandaşları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem verilerini takip etmeye yöneltti. Özellikle hissedilen depremlerin ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Bugün nerede deprem oldu?" ve "Son depremin büyüklüğü kaç?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü kaydedilen son depremler ile AFAD ve Kandilli'nin anlık deprem listesi...

        2

        KARADENİZ AÇIKLARINDA DEPREM!

        AFAD verileri ile Karadeniz açıklarında saat 06.14'te 3.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        3

        22 HAZİRAN EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        22 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da ilginç boşanma: Halaya bağlamalı yanıt

        DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da mezar taşına annenin isminin yazılması nedeni ile aralarında problem oluşan çiftin 2 yıllık çekişmeli boşanma süreci salı günü tamamlandı. Kadın boşanmayı adliye önünde halay çekerek kutlarken, erkek bu duruma bağlama çalarak karşılık verdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Ölüm aylığında 5 yıl koşulu
        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi
        Çinli otomobillere karşı Avrupa seddi
        Kayseri'de satırlı kavga: 3 yaralı
        Kayseri'de satırlı kavga: 3 yaralı
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!