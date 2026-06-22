Son depremler 22 Haziran 2026: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son deprem listesi
Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen son depremler, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü de vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Gün içerisinde yaşanan sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Son deprem kaç büyüklüğünde?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son dakika deprem verileriyle 22 Haziran 2026 Pazartesi gününe ait en son depremler ve güncel deprem listesi haberimizde...
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşanan son sarsıntılar, vatandaşları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem verilerini takip etmeye yöneltti. Özellikle hissedilen depremlerin ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Bugün nerede deprem oldu?" ve "Son depremin büyüklüğü kaç?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü kaydedilen son depremler ile AFAD ve Kandilli'nin anlık deprem listesi...
KARADENİZ AÇIKLARINDA DEPREM!
AFAD verileri ile Karadeniz açıklarında saat 06.14'te 3.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
22 HAZİRAN EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
22 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.