Son Depremler: Az önce nerede deprem oldu? 25 Haziran Kandilli ve AFAD son deprem listesi

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. "Az önce deprem mi oldu?", "Son deprem nerede meydana geldi?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. İşte son dakika deprem verileri ve en son yaşanan depremlere ilişkin detaylar...