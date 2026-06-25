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        Haberler Bilgi Gündem Son Depremler: Az Önce Nerede Deprem Oldu? 25 Haziran Kandilli ve AFAD Son Deprem Listesi

        Son Depremler: Az önce nerede deprem oldu? 25 Haziran Kandilli ve AFAD son deprem listesi

        Son depremler listesi, meydana gelen sarsıntıların ardından en çok ziyaret edilen sayfalar arasında yer alıyor. Türkiye genelinde hissedilen ya da hissedilmeyen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve gerçekleşme saati AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyuruluyor. Peki, az önce deprem mi oldu? İşte güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 07:44 Güncelleme:
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        Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. "Az önce deprem mi oldu?", "Son deprem nerede meydana geldi?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. İşte son dakika deprem verileri ve en son yaşanan depremlere ilişkin detaylar...

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        EGE'DE DEPREM

        AFAD verisi ile Ege Denizi açıklarında 04.08'de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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        25 HAZİRAN EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri, Türkiye genelinde yaşanan sarsıntıları anlık olarak ortaya koyuyor. Son depremler listesi üzerinden depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinlik bilgileri öğrenilebilirken, vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde hissedilen depremlere ilişkin güncel verileri araştırıyor.

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        25 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ

        SON DAKİKA DEPREMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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