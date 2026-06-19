Son Depremler CANLI: 19 Haziran Cuma az önce deprem mi oldu, nerede oldu? (AFAD - Kandilli)

Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de yaşanan sismik hareketlilik, 19 Haziran Cuma günü de yakından takip ediliyor. Yurdun birçok noktasında kaydedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, son depremin merkez üssünü, büyüklüğünü, derinliğini ve gerçekleştiği saati öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı güncel verilere yöneldi. İşte "En son deprem nerede oldu?" sorusunun yanıtı ve 17 Haziran son depremler listesi...