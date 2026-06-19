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        Haberler Bilgi Gündem Son Depremler CANLI: 19 Haziran Cuma az önce deprem mi oldu, nerede oldu? (AFAD - Kandilli)

        Son Depremler CANLI: 19 Haziran Cuma az önce deprem mi oldu, nerede oldu? (AFAD - Kandilli)

        Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen son depremler, 19 Haziran Cuma günü de vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Gün içinde hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Son deprem nerede meydana geldi?" ve "Kaç büyüklüğünde deprem oldu?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak güncellediği son depremler listesine çevrildi. İşte 19 Haziran Cuma tarihli güncel deprem verileri ve son sarsıntılara ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 07:36 Güncelleme:
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        Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de yaşanan sismik hareketlilik, 19 Haziran Cuma günü de yakından takip ediliyor. Yurdun birçok noktasında kaydedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, son depremin merkez üssünü, büyüklüğünü, derinliğini ve gerçekleştiği saati öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı güncel verilere yöneldi. İşte "En son deprem nerede oldu?" sorusunun yanıtı ve 17 Haziran son depremler listesi...

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        SON DEPREM NEREDE OLDU? 19 HAZİRAN AFAD VE KANDİLLİ VERİLERİ

        Türkiye'de meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanmaya devam ediyor. Gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin bilgileri resmi kaynaklardan takip ediyor.

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        19 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

        19 Haziran tarihli son depremler listesi, AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak güncelleniyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede hissedilen bir sarsıntının deprem olup olmadığını bu platformlar aracılığıyla kontrol edebiliyor.

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        19 HAZİRAN SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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