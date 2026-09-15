SON DEPREMLER LİSTESİ | 15 Eylül 2026 az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD ve Kandilli verileri ile en son nerede deprem oldu?
15 Eylül 2026 Salı günü meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel veriler üzerinden takip ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Depremin büyüklüğü kaç?" sorularına yanıt arıyor. İşte 15 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Türkiye'de gün içerisinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel kayıtları üzerinden takip ediliyor. Özellikle kısa süreli sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. AFAD'ın resmi son depremler ekranında depremin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor. İşte, 15 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine ilişkin güncel veriler…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri gün boyunca kaydetmeye devam ediyor. Vatandaşlar özellikle "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt ararken, güncel deprem listesinde saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.09.15 05:48:13 38.0575 28.9462 15.8 -.- 1.2 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2026.09.15 05:41:20 38.0290 37.4483 9.6 -.- 1.1 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.15 05:22:10 39.5802 27.7828 8.9 -.- 1.9 -.- DERECIFTLIK-(BALIKESIR) İlksel
2026.09.15 05:13:36 39.0952 31.5777 5.3 -.- 1.9 -.- KALDIRIMKOY-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2026.09.15 04:41:13 38.7353 27.9338 5.6 -.- 1.2 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2026.09.15 04:24:36 39.1495 28.3152 16.0 -.- 1.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.15 04:02:47 35.2258 26.8995 1.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.09.15 03:41:47 39.2197 28.0688 18.4 -.- 1.0 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.15 03:41:21 37.9025 36.2942 11.1 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.15 03:28:11 35.0317 24.3357 16.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.09.15 02:58:49 38.6478 37.3642 3.4 -.- 1.0 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.09.15 02:54:21 39.2825 28.1453 17.6 -.- 1.0 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.15 02:33:24 39.1878 28.2080 11.3 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.15 02:16:09 39.3413 39.0885 5.0 -.- 2.4 -.- YESILYAZI-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2026.09.15 02:13:46 38.3618 37.3185 14.0 -.- 1.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.15 02:08:19 39.1537 28.2947 10.1 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.09.15 01:29:09 37.9702 27.6288 26.6 -.- 1.4 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2026.09.15 01:27:03 39.2570 28.9572 9.6 -.- 1.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.15 01:20:58 38.4610 37.3605 18.0 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2026.09.15 01:07:03 39.2540 28.9988 17.9 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.15 00:06:24 38.8478 43.5565 6.0 -.- 2.3 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel