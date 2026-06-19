Survivor 2026'da şampiyonluk düğümü çözülüyor. Dominik'te başlayan ve aylar süren zorlu maratonun ardından yarışmacılar İstanbul'da son kez parkura çıkıyor. Büyük finale yükselen isimler Mert Nobre ve Nagihan Karadere olurken, iki başarılı yarışmacı Survivor kupasını kaldırabilmek için mücadele veriyor. Final gecesi boyunca yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Survivor 2026 şampiyonunun kim olacağı ise canlı yayın sonunda netlik kazanacak. Peki, Survivor 2026 kim kazandı? 19 Haziran Cuma Survivor şampiyonu kim oldu, Nobre mi, Nagihan mı? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...