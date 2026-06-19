Survivor 2026'da şampiyon kupasına kavuşuyor! 19 Haziran Survivor şampiyonu kim olacak, Nobre mi, Nagihan mı?
Survivor 2026'da kupa İstanbul'da büyük finalde sahibini buluyor. Aylar süren zorlu mücadelenin ardından gözler İstanbul'da gerçekleştirilen dev finale çevrildi. Final koltuğuna oturan iki isim Mert Nobre ve Nagihan Karadere olurken, izleyiciler Survivor 2026 şampiyonunun kim olacağını merak ediyor. Final öncesinde yarı final etabında Ramazan Sarı Survivor'a veda eden isim olmuştu. Nobre performansıyla ilk finalist olmayı başarırken, Nagihan ise kritik düellodan galip ayrılarak finale yükseldi. Peki Survivor şampiyonu kim oldu, Survivor'da kupayı kim kazandı, birinci hangi yarışmacı oldu, Nagihan mı, Nobre mi? İşte 2026 Survivor şampiyonu...
Survivor 2026'da şampiyonluk düğümü çözülüyor. Dominik'te başlayan ve aylar süren zorlu maratonun ardından yarışmacılar İstanbul'da son kez parkura çıkıyor. Büyük finale yükselen isimler Mert Nobre ve Nagihan Karadere olurken, iki başarılı yarışmacı Survivor kupasını kaldırabilmek için mücadele veriyor. Final gecesi boyunca yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Survivor 2026 şampiyonunun kim olacağı ise canlı yayın sonunda netlik kazanacak. Peki, Survivor 2026 kim kazandı? 19 Haziran Cuma Survivor şampiyonu kim oldu, Nobre mi, Nagihan mı? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR 2026 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Survivor 2026 büyük finali 19 Haziran Cuma akşamı canlı olarak gerçekleştiriliyor. Finalde Mert Nobre ile Nagihan Karadere karşı karşıya gelirken, sezonun kupasını kaldıracak isim canlı yayın sonunda belli olacak. Survivor'da ilk turu Nobre kazandı.
2. turda ise heyecan sürüyor. Çekişmeli anlara sahne olan turda 8 ulaşan yarışmacı puan üstünlüğünü yakalayacak.
SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİMLER?
Survivor 2026 yarı final gecesinde Mert Nobre, rakiplerine karşı gösterdiği başarılı performansla finale yükselen ilk isim oldu. Ardından Nagihan Karadere ile Ramazan Sarı arasında oynanan kritik mücadelede kazanan Nagihan oldu ve adını finale yazdırdı. Böylece Survivor 2026'nın final eşleşmesi Mert Nobre ile Nagihan Karadere arasında gerçekleşti.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Büyük final öncesinde gerçekleştirilen yarı final etabında Ramazan Sarı yarışmaya veda eden isim oldu. Nagihan Karadere ile oynadığı nefes kesen düelloda 10-9'luk skorla mağlup olan Ramazan, Survivor hayallerine son üçte veda etti.
SURVİVOR FİNALİ NEREDE?
Survivor 2026'nın çeyrek final, yarı final ve final etapları İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Büyük final organizasyonu için özel olarak hazırlanan alanda binlerce seyirci önünde şampiyonluk mücadelesi veriliyor. Survivor kupasının sahibi canlı yayın sonunda belli olacak.
SURVİVOR ÖDÜLÜ NE KADAR?
Survivor ödülü henüz açıklanmadı. Survivor şampiyonun kazanacağı ödülün canlı yayında açıklanması bekleniyor.