Survivor 2026 sezonunda şampiyonluk düğümü 19 Haziran Cuma akşamı çözülüyor. Büyük finale yükselen Mert Nobre ve Nagihan Karadere, aylar süren mücadelenin ardından kupaya bir adım uzaklıkta bulunuyor. Final öncesinde yarışmanın büyük ödülü de gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da çeşitli haberlerde ödül miktarının yaklaşık 5 milyon TL seviyesinde olduğu iddia ediliyor. Şampiyon olacak yarışmacı hem Survivor kupasının hem de sezonun en büyük ödülünün sahibi olacak. Peki, Survivor şampiyonu ne kadar kazanacak, büyük ödül nedir? İşte detaylar...