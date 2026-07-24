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        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel 24 Temmuz-7 Ağustos kataloğu yayında!

        Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel 24 Temmuz-7 Ağustos kataloğu yayında!

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin yeni Fırsat Günleri kataloğu, indirimli ürünleriyle tüketicilerin gündemine girdi. Elektronik eşyalardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden günlük yaşamı kolaylaştıran birçok ürünü kapsayan kampanya, avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Peki, Tarım Kredi Fırsat Günleri kataloğunda hangi ürünler yer alıyor, hangi indirimler öne çıkıyor? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 15:24 Güncelleme:
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        Alışveriş planını kampanyalara göre yapan vatandaşların yakından takip ettiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni Fırsat Günleri kataloğunu yayımladı. Sınırlı süreyle raflarda yer alacak kampanya kapsamında yaz dönemine uygun elektronik ürünler, ev yaşamına yönelik ihtiyaçlar ve çeşitli kategorilerde birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte Tarım Kredi Fırsat Günleri kataloğunda yer alan ürünler ve güncel kampanya fiyatları...

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