Alışveriş planını kampanyalara göre yapan vatandaşların yakından takip ettiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni Fırsat Günleri kataloğunu yayımladı. Sınırlı süreyle raflarda yer alacak kampanya kapsamında yaz dönemine uygun elektronik ürünler, ev yaşamına yönelik ihtiyaçlar ve çeşitli kategorilerde birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte Tarım Kredi Fırsat Günleri kataloğunda yer alan ürünler ve güncel kampanya fiyatları...