Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı, kamu kadrolarında görev almak isteyen adayların merakla beklediği personel alımına ilişkin süreci başlattı. Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1.874 sözleşmeli personel alınacak. Başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve adaylarda aranacak şartlar ise ilanla birlikte gündeme geldi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne? İşte bilgiler...
Kamuya personel alımlarını yakından takip eden adayların gözü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni ilanına çevrildi. Bakanlık, farklı kadro ve unvanlarda görevlendirilmek üzere taşra teşkilatına 1.874 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Başvuruların nasıl yapılacağı, hangi kadrolara alım yapılacağı ve başvuru koşulları adayların araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...
AÇIKLAMA GELDİ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından ’Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizi büyütmeye devam ediyoruz’ notuyla yaptığı paylaşımda, bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere bin 874 personel alınacağını belirtti.
Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bakanlığımızın gücüne güç katacak bin 874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1.874 kişilik personel alımı başvuruları 27 Temmuz - 9 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Bakanlık bünyesinde 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 5 kimyager olmak üzere toplam bin 874 personel istihdam edilecek.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. İstihdam edilecek kişiler Bakanlığın taşra teşkilatında sözleşmeli personel olarak görev yapacak.
Adaylardan istenecek mezuniyet, KPSS puanı, yaş, sertifika ve diğer özel koşullar henüz açıklanmadı. Her kadro için geçerli olacak başvuru şartları, kontenjanların illere göre dağılımı ve istenecek belgeler ayrıntılı ilanda yer alacak.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1.874 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ