Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

        Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, kamu kadrolarında görev almak isteyen adayların merakla beklediği personel alımına ilişkin süreci başlattı. Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 1.874 sözleşmeli personel alınacak. Başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve adaylarda aranacak şartlar ise ilanla birlikte gündeme geldi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 18:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Kamuya personel alımlarını yakından takip eden adayların gözü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni ilanına çevrildi. Bakanlık, farklı kadro ve unvanlarda görevlendirilmek üzere taşra teşkilatına 1.874 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Başvuruların nasıl yapılacağı, hangi kadrolara alım yapılacağı ve başvuru koşulları adayların araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

        2

        AÇIKLAMA GELDİ

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından ’Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizi büyütmeye devam ediyoruz’ notuyla yaptığı paylaşımda, bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere bin 874 personel alınacağını belirtti.

        Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Bakanlığımızın gücüne güç katacak bin 874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

        3

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1.874 kişilik personel alımı başvuruları 27 Temmuz - 9 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.

        4

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Bakanlık bünyesinde 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 5 kimyager olmak üzere toplam bin 874 personel istihdam edilecek.

        5

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. İstihdam edilecek kişiler Bakanlığın taşra teşkilatında sözleşmeli personel olarak görev yapacak.

        Adaylardan istenecek mezuniyet, KPSS puanı, yaş, sertifika ve diğer özel koşullar henüz açıklanmadı. Her kadro için geçerli olacak başvuru şartları, kontenjanların illere göre dağılımı ve istenecek belgeler ayrıntılı ilanda yer alacak.

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1.874 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özgür Özel'den ilk açıklama

        Özgür Özel, Hacı Bayram'da cuma namazının ardından "Günün sonunda Yeni Parti'yi Parti Meclisi'ni, Parti Başkanı'nı bildirmiş ve TBMM'deki grubunun kurulduğunu bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız. Partimiz önümüzdeki süreçte Yeni Parti ilk ve son k...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Gramı altın değerinde!
        Gramı altın değerinde!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları