Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak, yeni bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Başarılı oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Taşacak Bu Deniz, ikinci sezon öncesinde yeniden gündemde. Sezon finalinin 5 Haziran'da ekrana gelmesinin ardından yeni sezon için hazırlık süreci devam ederken, dizinin dönüş tarihiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak? TRT 1'den ikinci sezon yayın tarihiyle ilgili resmi bir açıklama geldi mi? İşte merak edilen ayrıntılar...