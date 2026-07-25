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        Haberler Bilgi Gündem Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak, yeni bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi açıklandı mı?

        Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak, yeni bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz yeni sezon tarihi açıklandı mı?

        TRT 1 ekranlarında ilk sezonuyla dikkat çeken Taşacak Bu Deniz, sezon finalinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. 5 Haziran'da yayınlanan final bölümüyle kısa bir araya giren dizinin ikinci sezonu için geri sayım sürerken, izleyiciler yayın takvimine odaklandı. "Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak?", "2. sezon yayın tarihi açıklandı mı?" ve "Yeni bölümler hangi tarihte ekrana gelecek?" soruları, dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte Taşacak Bu Deniz 2. sezonuyla ilgili son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        Başarılı oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Taşacak Bu Deniz, ikinci sezon öncesinde yeniden gündemde. Sezon finalinin 5 Haziran'da ekrana gelmesinin ardından yeni sezon için hazırlık süreci devam ederken, dizinin dönüş tarihiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlayacak? TRT 1'den ikinci sezon yayın tarihiyle ilgili resmi bir açıklama geldi mi? İşte merak edilen ayrıntılar...

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        TAŞACAK BU DENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Resmi açıklama henüz yapılmazken, televizyon sektöründeki yeni sezon planlaması doğrultusunda dizinin eylül-ekim döneminde yeniden izleyici karşısına çıkması öngörülüyor.

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        SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

        Koçari Konağı'nda büyük yüzleşme

        Yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni için artık geçmişin yaralarını sarmaktan çok hesaplaşma zamanı gelir. Koçari Konağı'nda düzenlenen görkemli kına gecesi, yıllardır gizlenen sırların ortaya saçıldığı büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtuna ailesi kendisini hiç beklemediği bir hesabın ortasında bulurken, geçmişte işlenen günahların bedeli ağır şekilde ödenmeye başlanır.

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        Esme ve Adil'in mutluluğu sınanıyor

        Uzun süredir verdikleri mücadelede önemli bir zafer elde eden Esme ve Adil, sonunda hayalini kurdukları mutlu geleceğe kavuşmanın eşiğine gelir. Ancak düğün günü yaklaşırken kader onlar için bambaşka planlar hazırlamıştır. Büyük savaşın ardından gelen zaferin bedeli düşündüklerinden çok daha ağır olurken, çift kendilerini hayatlarının en zor sınavıyla karşı karşıya bulur.

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