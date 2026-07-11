TEMMUZ 2026 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: Zamlı emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında hesaplara yatacak? SSK, BAĞKUR emekli maaşları hangi tarihlerde ödenecek?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU TEMMUZ 2026?

Aylık enflasyonun yüzde 0,99 olarak duyurulmasının ardından, 6 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan yüzde 17,76’lık zam oranı emekli maaşlarına yansıtıldı. Bu artışla birlikte taban emekli aylığında da yeni seviye belli oldu.

Mevcut durumda 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı, Temmuz zammıyla birlikte 23 bin 552 TL’ye çıktı.