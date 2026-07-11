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        Haberler Bilgi Ekonomi TEMMUZ 2026 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: Zamlı emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında hesaplara yatacak? SSK, BAĞKUR emekli maaşları hangi tarihlerde ödenecek?

        TEMMUZ 2026 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ: Zamlı emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında hesaplara yatacak? SSK, BAĞKUR emekli maaşları hangi tarihlerde ödenecek?

        Temmuz zammının ardından milyonlarca emeklinin gözü maaş ödeme günlerine çevrildi. SSK ve BAĞ-KUR kapsamındaki emeklilerin artırımlı aylıkları, SGK tarafından belirlenen takvim doğrultusunda tahsis numaralarına göre hesaplara yatırılacak. SSK emeklileri için ödemeler 17 Temmuz'da başlayacak, BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları ise takip eden günlerde kademeli olarak verilecek. Peki, zamlı emekli maaşı hangi tahsis numarasına, hangi tarihte ödenecek? İşte Temmuz 2026 SSK ve BAĞ-KUR maaş ödeme takviminin ayrıntıları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 13:05 Güncelleme:
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        Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Temmuz 2026 maaş artışı kesinleşti. TÜİK verilerine göre emekli aylıklarına yüzde 17,76 oranında zam yansıtılacak. Artış oranının belli olmasının ardından milyonlarca emeklinin gündeminde ödeme tarihleri yer aldı. SGK tarafından hazırlanan takvim kapsamında maaşlar, tahsis numarasının son rakamına göre farklı günlerde hesaplara aktarılacak. Peki, Temmuz ayı zamlı emekli maaşları hangi tarihte ödenecek ve ilk maaş ödemesi ne zaman yapılacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için gün gün ödeme takvimi…

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        ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU TEMMUZ 2026?

        Aylık enflasyonun yüzde 0,99 olarak duyurulmasının ardından, 6 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan yüzde 17,76’lık zam oranı emekli maaşlarına yansıtıldı. Bu artışla birlikte taban emekli aylığında da yeni seviye belli oldu.

        Mevcut durumda 20.000 TL olan en düşük emekli maaşı, Temmuz zammıyla birlikte 23 bin 552 TL’ye çıktı.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        4A statüsündeki SSK emeklileri, temmuz ayında zamlı aylıklarını tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda alacak. Yüzde 17,76’lık zam oranının maaşlara yansıtılmasıyla birlikte ödemeler, 17-26 Temmuz tarihleri arasında aşamalı olarak hesaplara yatırılacak.

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        4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

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        4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.

        Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

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        Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        maaşlarını alırlar.

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