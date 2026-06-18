EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda 61 bin 890 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı, yüzde 13,93’lük artış senaryosuna göre yaklaşık 70 bin 529 liraya yükselecek. Benzer şekilde, 27 bin 772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığının da aynı oranla artarak 31 bin 643 liraya çıkması bekleniyor.