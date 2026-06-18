TEMMUZ MEMUR MAAŞI ZAM ORANI 2026: Temmuz ayı memur maaşları ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Temmuz 2026 memur maaş zammı için geri sayım başladı! Enflasyon verilerinin netleşmesine sayılı günler kala, milyonlarca memur ve emekli "zam oranı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. En düşük memur maaşında dikkat çeken artış beklentisi konuşulurken; polis, hemşire ve öğretmen maaşlarında yeni rakamların ne seviyeye çıkacağı büyük merak konusu. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Milyonların gözü Temmuz ayında açıklanacak memur maaş zammına çevrildi! TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileriyle birlikte maaşlara yapılacak artış oranı netleşecek. En düşük memur maaşında tarihi bir yükseliş beklenirken, polis, öğretmen ve hemşire maaşlarında da önemli değişiklikler gündemde. Peki Temmuz’da maaşlar ne kadar artacak, hangi meslek ne kadar alacak? Tüm detaylar ve olası senaryolar haberimizde…
ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Haziran ayı için piyasa beklentilerine göre TÜFE’nin yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, yılın ilk 6 ayındaki toplam enflasyon oranının yüzde 18,19’a ulaşması öngörülüyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan bu oran üzerinden yüzde 18,19 zam almaya hak kazanacak.
Öte yandan, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,48 seviyesine çıkması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için ise bu fark, yüzde 7’lik toplu sözleşme zammıyla birleştiğinde toplam artış oranı yüzde 13,93’e ulaşacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Mevcut durumda 61 bin 890 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı, yüzde 13,93’lük artış senaryosuna göre yaklaşık 70 bin 529 liraya yükselecek. Benzer şekilde, 27 bin 772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığının da aynı oranla artarak 31 bin 643 liraya çıkması bekleniyor.
POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE MAAŞLARI TAHMİNİ RAKAMLAR
MÜHENDİS 1/4
Mevcut: 96.211 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 108.143 TL
%13,93 zamlı: 109.601 TL
TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1
Mevcut: 66.870 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 75.163 TL
%13,93 zamlı: 76.181 TL
VAİZ 1/4
Mevcut: 76.653 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 86.153 TL
%13,93 zamlı: 87.318 TL
AVUKAT
Mevcut: 90.000 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.169 TL
%13,93 zamlı: 102.536 TL
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut: 81.219 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.291 TL
%13,93 zamlı: 92.524 TL
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut: 73.368 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 82.475 TL
%13,93 zamlı: 83.589 TL
PROFESÖR 1/4
Mevcut: 135.089 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 151.844 TL
%13,93 zamlı: 153.892 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut: 90.568 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.804 TL
%13,93 zamlı: 103.179 TL
POLİS MEMURU 8/1
Mevcut: 81.617 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.752 TL
%13,93 zamlı: 92.988 TL