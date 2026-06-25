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        Haberler Bilgi Gündem TEMMUZ SOSYAL YARDIM ÜCRETLERİ || 2026 zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?

        TEMMUZ SOSYAL YARDIM ÜCRETLERİ || 2026 zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?

        Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gözü sosyal yardım ödemelerine çevrildi. 2026 zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Özellikle dul ve yetim aylığı alanlar, yapılacak zam oranının hayatlarına nasıl yansıyacağını merak ediyor. Enflasyon verilerinin belirleyici olacağı bu süreçte, yeni maaşların ne kadar artacağı ve kimleri nasıl etkileyeceği büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor. Zamlı ödemelerle birlikte destek tutarlarında dikkat çeken değişiklikler yaşanması beklenirken, detaylar şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 10:33 Güncelleme:
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        Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gözü sosyal yardım ödemelerine çevrildi. 2026 zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Özellikle dul ve yetim aylığı alanlar, yapılacak zam oranının hayatlarına nasıl yansıyacağını merak ediyor. Enflasyon verilerinin belirleyici olacağı bu süreçte, yeni maaşların ne kadar artacağı ve kimleri nasıl etkileyeceği büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor. Zamlı ödemelerle birlikte destek tutarlarında dikkat çeken değişiklikler yaşanması beklenirken, detaylar şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde.

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        6 AYLIK ENFLASYON FARKI TAHMİNİ

        Ocak ile Mayıs aylarını kapsayan beş aylık dönemde enflasyonun yüzde 16,60 seviyesine ulaşmasıyla birlikte bu oran şimdiden maaşlara yansıyacak zam olarak kesinleşmiş durumda. Haziran ayı için tahmin edilen yüzde 1,36’lık artışın da eklenmesi halinde, yılın ilk yarısına ait toplam enflasyonun yüzde 18,19 seviyesine çıkması öngörülüyor.

        Bu tabloya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilave bir refah payı düzenlemesi yapılmaması durumunda, maaş artışlarının doğrudan yüzde 18,19 oranında gerçekleşmesi bekleniyor.

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        ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

        Dul ve yetim aylıkları, hayatını kaybeden sigortalının geride kalan yakınlarına, belirlenen hisse oranlarına göre bağlanıyor. Eğer çocuk yoksa ve eş çalışmıyorsa, eşe maaşın yüzde 75’i ödeniyor. Çocuklar ise hak sahipliği durumlarına göre genellikle yüzde 25 oranında aylık alabiliyor.

        Örneğin, hali hazırda 15 bin lira dul aylığı alan bir kişinin maaşı, yüzde 17,66’lık zam uygulanması halinde 2 bin 649 lira artarak 17 bin 649 liraya çıkacak. 20 bin lira aylık alan bir hak sahibinde ise artış 3 bin 532 lira olacak ve yeni ödeme tutarı 23 bin 532 liraya ulaşacak.

        Aynı zam oranı düşük maaşlar için de geçerli olacak. Buna göre 5 bin lira ölüm aylığı alan bir kişinin geliri 883 lira yükselerek 5 bin 883 liraya, 7 bin lira alan bir hak sahibinin ödemesi ise bin 236 lira artışla 8 bin 236 liraya çıkacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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