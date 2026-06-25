TEMMUZ SOSYAL YARDIM ÜCRETLERİ || 2026 zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?

ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim aylıkları, hayatını kaybeden sigortalının geride kalan yakınlarına, belirlenen hisse oranlarına göre bağlanıyor. Eğer çocuk yoksa ve eş çalışmıyorsa, eşe maaşın yüzde 75’i ödeniyor. Çocuklar ise hak sahipliği durumlarına göre genellikle yüzde 25 oranında aylık alabiliyor.

Örneğin, hali hazırda 15 bin lira dul aylığı alan bir kişinin maaşı, yüzde 17,66’lık zam uygulanması halinde 2 bin 649 lira artarak 17 bin 649 liraya çıkacak. 20 bin lira aylık alan bir hak sahibinde ise artış 3 bin 532 lira olacak ve yeni ödeme tutarı 23 bin 532 liraya ulaşacak.

Aynı zam oranı düşük maaşlar için de geçerli olacak. Buna göre 5 bin lira ölüm aylığı alan bir kişinin geliri 883 lira yükselerek 5 bin 883 liraya, 7 bin lira alan bir hak sahibinin ödemesi ise bin 236 lira artışla 8 bin 236 liraya çıkacak.