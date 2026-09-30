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        Haberler Bilgi Yaşam TikTok kapandı mı, kapatılacak mı, çalışıyor mu? Türkiye’de Tiktok kapanıyor mu?

        TikTok kapandı mı, kapatılacak mı, çalışıyor mu? Türkiye’de Tiktok kapanıyor mu?

        Sosyal medya platformu TikTok'un Türkiye'de kapanıp kapanmadığı merak ediliyor. TikTok kullanıcılarının platformda yaşadığı anlık akış yenileme, video yükleme veya bağlantı sorunları sonrasında güncel açıklamaları kontrol ediyor. Peki TikTok kapandı mı, kapatılacak mı, çalışıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 22:34 Güncelleme:
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        TikTok'un Türkiye genelinde kapatılacağına veya platforma erişimin engelleneceğine ilişkin iddialar sosyal medyada yer alıyor. Resmi kurumların kanallarında platformun erişim engeli kararı bulunmuyor. Peki TikTok kapatılacak mı?

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        TİKTOK KAPANDI MI, ERİŞİM ENGELİ VAR MI?

        Türkiye’de sosyal medya platformlarına yönelik çeşitli yasal ve idari yaptırımlar uygulanabiliyor. Ancak, TikTok’un erişim engeli şu an için yok. Eylül 2026 itibarıyla TikTok’un Türkiye genelinde kapatılmasına yönelik alınmış yeni bir karar olduğuna dair resmi kaynaklarda bir duyuru bulunmuyor.

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        Resmi kurumların kanallarında platformun tamamına yönelik erişim engeli kararına ilişkin duyuru yer almıyor.

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