TOKİ 47 ilde 405 arsa satışı ne zaman, saat kaçta başlayacak, nasıl başvuru yapılır? TOKİ açık artırma satışı hangi illerde?
TOKİ, 47 ilde toplam 405 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan satış kapsamında arsalar belirlenen tarihlerde açık artırmaya sunulacak. Toplam 1 milyon 767 bin 982 metrekare büyüklüğündeki taşınmazların muhammen bedeli 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olarak açıklandı. Alıcılar uygun arsalar için yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneğinden yararlanabilecek. Bazı taşınmazların peşin satışa sunulacağı belirtilirken peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak. Açık artırmaya fiziki olarak Ankara ve İstanbul'daki salonlardan katılım sağlanabileceği gibi internet üzerinden de teklif verilebilecek. Peki TOKİ 47 ilde 405 arsa satışı ne zaman, nasıl başvuru yapılır, TOKİ açık artırma satışı hangi illerde ve ödeme planı nasıl olacak? İşte 2026 TOKİ arsa satışıyla ilgili merak edilen tüm detaylar.
Giriş: 29 Eylül 2026 - 01:37 Güncelleme:
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