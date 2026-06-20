DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye'de TRT ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor. Açılış maçından itibaren milyonlarca kişi karşılaşmaları TRT 1 üzerinden takip ediyor. Bu nedenle özellikle uydu yayını kullanan izleyiciler için frekans ayarlarının güncel olması büyük önem taşıyor.