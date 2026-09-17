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        Haberler Bilgi TRT 1 yeni frekans ayarı bilgisi 2026: Beşiktaş - Marsilya maçı nasıl izlenir?

        TRT 1 yeni frekans ayarı bilgisi 2026: Beşiktaş - Marsilya maçı nasıl izlenir?

        Beşiktaş - Marsilya maçı öncesinde futbolseverler TRT 1 yeni frekans bilgilerini araştırmaya başladı. Türksat 3A uydusunun devre dışı bırakılmasıyla birlikte TRT yayınlarının yeni uydu frekanslarına taşınması gündeme geldi. Televizyonunda TRT 1'i bulamayan veya sinyal sorunu yaşayan izleyiciler, Türksat 4A üzerinden frekans güncellemesi yapabilecek. TRT 1 HD güncel frekans bilgilerini haberimizde derledik. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı nasıl izlenir, TRT 1 yeni frekans bilgileri neler, Türksat 4A TRT 1 uydu frekans ayarı nasıl değiştirilir? İşte TRT 1 frekans ayarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 19:07 Güncelleme:
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        1

        TRT, Türksat 3A'nın teknolojik ömrünü tamamlaması nedeniyle yayınlarını daha güncel Türksat uydularına taşıdı. TRT'nin resmi açıklamasına göre TKGS destekli uydu alıcılarında herhangi bir manuel işlem yapılmasına gerek kalmadan kanal güncellemesi gerçekleşebiliyor. TKGS özelliği bulunmayan cihazlarda ise yeni frekans bilgilerinin manuel olarak girilmesi gerekebiliyor. Beşiktaş - Marsilya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı nasıl izlenir? TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? İşte Türksat 4A üzerinden TRT 1 HD'yi yeniden eklemek isteyenlerin uygulayabileceği adımlar...

        2

        TRT 1 YENİ FREKANS BİLGİLERİ 2026

        TRT'nin Türkiye kapsama alanı için açıkladığı güncel TRT 1 HD frekans bilgileri şöyle:

        Bilgi Değer

        Uydu Türksat 4A

        Frekans 11794 MHz

        Polarizasyon V - Dikey

        Sembol Oranı 30000

        FEC 3/4

        Yayın TRT 1 HD

        Bu bilgiler Türksat'ın güncel frekans listesinde de TRT 1 HD için yer alıyor.

        3

        BEŞİKTAŞ - MARSİLYA MAÇI TRT 1'DE NASIL İZLENİR?

        Beşiktaş - Marsilya maçını TRT 1 üzerinden takip etmek isteyen izleyicilerin öncelikle televizyonlarında TRT 1 kanalının olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Kanal listesinde TRT 1 HD bulunuyorsa ayrıca frekans ayarı yapılmasına gerek kalmadan yayın takip edilebilir.

        TRT 1 kanalının bulunmaması veya sinyal alınamaması halinde Türksat 4A üzerinden manuel kanal araması yapılabilir. Bunun için uydu alıcısının ayarlar bölümünden ilgili frekans bilgileri girilerek tarama başlatılabilir.

        4

        TÜRKSAT 4A TRT 1 UYDU FREKANS AYARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

        TRT 1 frekans ayarını değiştirmek için televizyon veya uydu alıcısının menüsünden Ayarlar, Kurulum, Kanal Ayarları veya Uydu Ayarları bölümüne girilmesi gerekiyor. Cihazların marka ve modeline göre menü isimleri farklılık gösterebilir.

        Ardından uydu bölümünden Türksat 4A 42°E seçilmeli ve manuel arama ya da transponder ekleme bölümüne geçilmeli. Frekans bilgileri şu şekilde girilmeli:

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol oranı: 30000

        FEC: 3/4

        Bilgiler girildikten sonra kanal taraması başlatılarak TRT 1 HD'nin kanal listesine eklenmesi sağlanabilir.

        5

        TRT 1 SİNYAL YOK, KANAL BULUNAMIYORSA NE YAPILIR?

        Televizyonda TRT 1 için “Sinyal yok” uyarısı çıkıyorsa öncelikle kanal listesinin güncel olup olmadığı kontrol edilmeli. TRT 1 HD kanalının bulunmaması halinde Türksat 4A seçilerek manuel arama yapılabilir.

        11794 V 30000 3/4 bilgileri girildikten sonra kanal taraması başlatılabilir. Tarama sonrasında TRT 1 HD'nin kanal listesine eklenmesi beklenir.

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