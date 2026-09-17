TRT, Türksat 3A'nın teknolojik ömrünü tamamlaması nedeniyle yayınlarını daha güncel Türksat uydularına taşıdı. TRT'nin resmi açıklamasına göre TKGS destekli uydu alıcılarında herhangi bir manuel işlem yapılmasına gerek kalmadan kanal güncellemesi gerçekleşebiliyor. TKGS özelliği bulunmayan cihazlarda ise yeni frekans bilgilerinin manuel olarak girilmesi gerekebiliyor. Beşiktaş - Marsilya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki Beşiktaş - Marsilya maçı nasıl izlenir? TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? İşte Türksat 4A üzerinden TRT 1 HD'yi yeniden eklemek isteyenlerin uygulayabileceği adımlar...