Türkiye-Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) serüveninde gözler ikinci hafta maçlarına çevrildi. Filenin Sultanları, Ankara'da oynanacak karşılaşmalarla taraftarı önünde sahaya çıkmaya hazırlanıyor. VNL'in ikinci haftasındaki ilk rakip Belçika olacak. İlk hafta maçlarının ardından puan tablosundaki yerini güçlendirmek isteyen milliler, Ankara etabına galibiyetle başlamayı hedefliyor. Türkiye-Belçika karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri voleybolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Turnuvanın ikinci haftasında Fransa, Almanya ve Çin ile de karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları için kritik viraja giriliyor. Peki Türkiye-Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye-Belçika voleybol maçı tarihi ve saati...
Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İlk hafta maçlarını geride bırakan Filenin Sultanları, ikinci hafta mücadeleleri için bu kez Ankara'da sahne alacak. Başkentte taraftar desteğini arkasına alacak olan milliler, VNL finalleri yolunda önemli puanlar toplamak istiyor. Türkiye'nin ikinci hafta açılış maçındaki rakibi Belçika olacak. Peki Türkiye-Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
TÜRKİYE-BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta ilk maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Belçika mücadelesi 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 19.30 oynanacak. Ankara'da gerçekleştirilecek karşılaşma, millilerin ikinci hafta serüveninin başlangıcı olacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Belçika voleybol maçı TRT SPOR ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak
FİLENİN SULTANLARI VNL 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Ankara'da oynanacak ikinci hafta maç programı şu şekilde:
17 Haziran 2026 | 19.30 | Türkiye - Belçika
18 Haziran 2026 | 19.30 | Türkiye - Fransa
20 Haziran 2026 | 19.30 | Türkiye - Almanya
21 Haziran 2026 | 19.30 | Türkiye - Çin
VNL FİNALLERİ NE ZAMAN?
2026 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Makao kentinde düzenlenecek. Grup aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Filenin Sultanları da bu hedef doğrultusunda ikinci hafta maçlarına büyük önem veriyor.