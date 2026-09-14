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        Haberler Bilgi Yaşam TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI: Türkşeker işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

        TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI: Türkşeker işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

        Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 182 işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden tamamlanıyor. Başvuru yapmak isteyenler ''Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2026 Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı ve sürece dair detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 21:27 Güncelleme:
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        Türkşeker işçi alımı başvuru şartları ve tarihi, söz konusu ilanla ilgili süreci yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) kendi bünyesinde istihdam edilmek üzere 182 işçi alımı yapacak. Türkşeker tarafından yayınlanan ilana göre başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecek. Peki Türkşeker işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

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        TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Türkşeker işçi alımına yönelik başvurular, 14 Eylül-18 Eylül tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak olup, iş pozisyonlarına ilişkin bilgiler kurumun internet sitesinden 14 Eylül Pazartesi 00.00'dan itibaren öğrenilebilecek.

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        TÜRK ŞEKER İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Kadro dağılımına göre, şeker fabrikalarında çalıştırılmak üzere 57 engelli işçi ve 42 eski hükümlü işçi alınacak. Makine fabrikalarında istihdam edilmek üzere ise 83 sürekli işçi kadrosu açılacak. Böylece Türkşeker'in gerçekleştireceği toplam işçi alımı 182 kişi olacak.

        TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        TÜRKŞEKER işçi alımı başvuruları yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kabul ediliyor. Adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi (esube.iskur.gov.tr), e-Devlet kapısı aracılığıyla açık iş ilanlarını inceleyerek başvurularını online olarak kolayca iletebilirler.

        İŞKUR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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