TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI: Türkşeker işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Türkşeker işçi alımı başvuru şartları ve tarihi, söz konusu ilanla ilgili süreci yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) kendi bünyesinde istihdam edilmek üzere 182 işçi alımı yapacak. Türkşeker tarafından yayınlanan ilana göre başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecek. Peki Türkşeker işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?