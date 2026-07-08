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        Haberler Bilgi Gündem TUS BAŞVURUSU 2026: TUS başvuruları ne zaman başlıyor? TUS başvurusu nasıl yapılır? TUS sınavı ne zaman?

        TUS BAŞVURUSU 2026: TUS başvuruları ne zaman başlıyor? TUS başvurusu nasıl yapılır? TUS sınavı ne zaman?

        Tıp kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen binlerce adayın gündeminde tek bir soru var: TUS süreci ne zaman başlıyor? Başvuru tarihleri ve süreçle ilgili detaylar merak edilirken, adaylar gözlerini resmi açıklamalara çevirmiş durumda. Kritik döneme girilirken gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, TUS başvuruları ne zaman başlıyor? TUS başvurusu nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Uzmanlık hayali kuran adaylar için heyecan giderek artıyor. TUS başvuru sürecine ilişkin beklentiler yükselirken, başvuru adımları ve tarihlerle ilgili araştırmalar hız kazandı. Sürecin nasıl işleyeceği ve hangi detayların öne çıkacağı ise şimdiden en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, TUS başvuruları ne zaman başlıyor? TUS başvurusu nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde.

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        TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda, 2026 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) ikinci dönem başvuru süreci 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.30 itibarıyla başladı. Tıp alanında kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyan bu süreç, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Belirlenen tarih aralığında başvurularını tamamlamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmemek adına işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarılıyor. Başvuruların ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirileceği bu dönemde, adayların başvuru bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri de büyük önem taşıyor.

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        TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sınava girecek olan hekimler, başvuru işlemlerini dijital platformlar üzerinden kısa sürede tamamlayabiliyor. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak ilgili sınavı seçip başvuru adımlarını kolayca onaylayabiliyor.

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        TUS SINAVI NE ZAMAN?

        İkinci dönem uzmanlık sınavı, 23 Ağustos 2026 Pazar günü yapılacak. ÖSYM’nin belirlediği sınav merkezlerinde uygulanacak olan oturum, saat 10.15 itibarıyla başlayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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