TV'de ilk kez! Şimdi Yandık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Onur Aldoğan'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Şimdi Yandık filmi, komedi türündeki yapısıyla televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 2022 yılında vizyona giren yapım, tek mekânda geçen eğlenceli hikâyesiyle dikkat çekiyor. Ersin Korkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Orçun Kaptan, İrfan Kangı ve Murat Akkoyunlu filmin öne çıkan oyuncuları arasında yer alıyor. Aynı evde yaşayan üç eski arkadaşın sıradan başlayan günü, beklenmedik gelişmelerle birlikte içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Peki, Şimdi Yandık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şimdi Yandık ne zaman, nerede çekildi? İşte, Şimdi Yandık filmi konusu ve oyuncuları...
Şimdi Yandık filmi, 18 Ağustos Salı akşamı televizyon ekranlarında ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Aldoğan'ın oturduğu yapım, vodvil tarzındaki anlatımıyla öne çıkıyor. Filmde aynı evi paylaşan üç arkadaşın başından geçen olaylar, gün boyunca giderek büyüyen bir karmaşaya dönüşüyor. 2022 yapımı Şimdi Yandık, özellikle güçlü oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Şimdi Yandık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şimdi Yandık ne zaman, nerede çekildi? İşte, Şimdi Yandık filmi hakkında tüm detaylar...
ŞİMDİ YANDIK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Şimdi Yandık filmi, aynı evde yaşayan üç eski arkadaş olan Mert, Cemil ve Faruk'un başından geçen sıra dışı olayları konu alıyor. Mert sevgilisine evlenme teklifi etmeye hazırlanırken, Cemil üniversitedeki sınavına yetişmeye çalışıyor. Ancak Faruk'un büyük bir telaşla eve gelmesiyle üç arkadaşın planları bir anda değişiyor.
Faruk'un kapıları kilitlemesi ve arkadaşlarının dışarı çıkmasına izin vermemesiyle evdeki gerilim giderek artıyor. Bir süre sonra komşular ve mahalle esnafı da çeşitli meselelerini çözmek için eve gelince ortam tamamen kontrolden çıkıyor. Böylece üç arkadaşın sakin geçmesi beklenen günü, birbirinden komik ve beklenmedik olayların yaşandığı bir karmaşaya dönüşüyor.
ŞİMDİ YANDIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Şimdi Yandık oyuncuları arasında Türk sinema ve televizyon dünyasının tanınan isimleri bulunuyor. Filmin başrollerini Ersin Korkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Orçun Kaptan, İrfan Kangı ve Murat Akkoyunlu paylaşıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Sera Tokdemir, Cevahir Turan, Uğur Serhan, Sinan Taşkan, Seda Demir ve Esra Sönmezer gibi isimler de yer alıyor.
ŞİMDİ YANDIK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Şimdi Yandık filmi 2022 yılında çekildi ve 3 Haziran 2022'de sinemalarda vizyona girdi. Yönetmen ve senarist koltuğunda Onur Aldoğan'ın bulunduğu yapımın süresi yaklaşık 118 dakikadır.
ŞİMDİ YANDIK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Şimdi Yandık filmi Türkiye'de çekildi. Yapımın dikkat çeken özelliklerinden biri ise çekimlerin büyük bölümünün tek mekânda gerçekleştirilmesi oldu. Filmin galasında oyuncu İrfan Kangı da tek mekânda film çekmenin tiyatrocular açısından özel bir deneyim olduğunu ifade etti.