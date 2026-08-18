ŞİMDİ YANDIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şimdi Yandık filmi, aynı evde yaşayan üç eski arkadaş olan Mert, Cemil ve Faruk'un başından geçen sıra dışı olayları konu alıyor. Mert sevgilisine evlenme teklifi etmeye hazırlanırken, Cemil üniversitedeki sınavına yetişmeye çalışıyor. Ancak Faruk'un büyük bir telaşla eve gelmesiyle üç arkadaşın planları bir anda değişiyor.

Faruk'un kapıları kilitlemesi ve arkadaşlarının dışarı çıkmasına izin vermemesiyle evdeki gerilim giderek artıyor. Bir süre sonra komşular ve mahalle esnafı da çeşitli meselelerini çözmek için eve gelince ortam tamamen kontrolden çıkıyor. Böylece üç arkadaşın sakin geçmesi beklenen günü, birbirinden komik ve beklenmedik olayların yaşandığı bir karmaşaya dönüşüyor.