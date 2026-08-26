TV YAYIN AKIŞI 26 AĞUSTOS 2026: Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?

Ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler için 26 Ağustos 2026 Çarşamba TV yayın akışı belli oldu. Ulusal kanallarda bugün sevilen programlar, diziler ve özel yayınlar izleyiciyle buluşacak. Futbolseverler TRT 1’de Lyon-Fenerbahçe mücadelesini takip ederken, eğlence ve dizi severler de akşam kuşağındaki yapımları araştırıyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin güncel yayın akışı...