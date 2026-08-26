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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 26 AĞUSTOS 2026: Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?

        TV YAYIN AKIŞI 26 AĞUSTOS 2026: Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?

        26 Ağustos 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. "Bugün hangi diziler var, akşam hangi programlar yayınlanacak?" sorularına yanıt arayanlar, kanalların güncel yayın akışını takip ediyor. Akşam kuşağında Star TV'de Doğanın Kanunu yeni bölümü, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de ise Lyon-Fenerbahçe karşılaşması izleyiciyle buluşacak. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin 26 Ağustos Çarşamba yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 13:14 Güncelleme:
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        1

        Ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler için 26 Ağustos 2026 Çarşamba TV yayın akışı belli oldu. Ulusal kanallarda bugün sevilen programlar, diziler ve özel yayınlar izleyiciyle buluşacak. Futbolseverler TRT 1’de Lyon-Fenerbahçe mücadelesini takip ederken, eğlence ve dizi severler de akşam kuşağındaki yapımları araştırıyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin güncel yayın akışı...

        2

        KANALLARIN TV YAYIN AKIŞLARI 26 AĞUSTOS 2026

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        09.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12.30 Buse Varol İle Gelin Evi

        15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show

        00.30 Gizemli Gerçek

        02.15 Gizemli Gerçek

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        09.30 Yaprak Dökümü

        12.00 Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 Magazin D Yaz

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Kuralsız Sokaklar

        21.45 Hep Yek 4

        00.00 Jurassic Park

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.00 Kalk Gidelim

        09.05 Kendi Düşen Ağlamaz

        12.35 Tozkoparan İskender: 1071

        14.45 Alparslan: Büyük Selçuklu

        18.00 Ana Haber

        19.00 Almanya - Türkiye | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grup Maçı

        21.00 Maç Önü

        22.00 Lyon - Fenerbahçe | UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Maçı

        00.15 Asırlık Gece

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Kırgın Çiçekler

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Altı Üstü İstanbul

        16.30 Var Mısın Yok Musun

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Var Mısın Yok Musun

        23.40 Aman Reis Duymasın

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Erkenci Kuş

        08.00 İki Aile

        09.30 Yüksek Sosyete

        12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.15 Güzel Köylü

        15.45 Sevdiğim Sensin

        19.00 Star Haber

        20.00 Doğanın Kanunu (Yeni Bölüm)

        00.30 Sevdiğim Sensin

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat

        10.00 Kirli Sepeti

        12.00 Yeraltı

        15.00 Ben Leman

        16.30 Karagül

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Recep İvedik 3

        22.30 Recep İvedik 3

        00.45 Aşk Yeniden

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        11.00 Gazete Magazin

        13.00 Doktor Aksoy

        14.00 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00.15 MasterChef Türkiye

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