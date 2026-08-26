TV YAYIN AKIŞI 26 AĞUSTOS 2026: Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?
26 Ağustos 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. "Bugün hangi diziler var, akşam hangi programlar yayınlanacak?" sorularına yanıt arayanlar, kanalların güncel yayın akışını takip ediyor. Akşam kuşağında Star TV'de Doğanın Kanunu yeni bölümü, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de ise Lyon-Fenerbahçe karşılaşması izleyiciyle buluşacak. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin 26 Ağustos Çarşamba yayın akışı...
Ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler için 26 Ağustos 2026 Çarşamba TV yayın akışı belli oldu. Ulusal kanallarda bugün sevilen programlar, diziler ve özel yayınlar izleyiciyle buluşacak. Futbolseverler TRT 1’de Lyon-Fenerbahçe mücadelesini takip ederken, eğlence ve dizi severler de akşam kuşağındaki yapımları araştırıyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin güncel yayın akışı...
KANALLARIN TV YAYIN AKIŞLARI 26 AĞUSTOS 2026
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
09.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12.30 Buse Varol İle Gelin Evi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
00.30 Gizemli Gerçek
02.15 Gizemli Gerçek
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
21.45 Hep Yek 4
00.00 Jurassic Park
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.00 Kalk Gidelim
09.05 Kendi Düşen Ağlamaz
12.35 Tozkoparan İskender: 1071
14.45 Alparslan: Büyük Selçuklu
18.00 Ana Haber
19.00 Almanya - Türkiye | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grup Maçı
21.00 Maç Önü
22.00 Lyon - Fenerbahçe | UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Maçı
00.15 Asırlık Gece
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
23.40 Aman Reis Duymasın
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Erkenci Kuş
08.00 İki Aile
09.30 Yüksek Sosyete
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.15 Güzel Köylü
15.45 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Doğanın Kanunu (Yeni Bölüm)
00.30 Sevdiğim Sensin
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Yeraltı
15.00 Ben Leman
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Recep İvedik 3
22.30 Recep İvedik 3
00.45 Aşk Yeniden
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.00 Gazete Magazin
13.00 Doktor Aksoy
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00.15 MasterChef Türkiye