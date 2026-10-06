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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        6 Ekim 2026 Salı günü televizyon ekranlarında hangi dizi, film, yarışma ve programların yayınlanacağı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Akşam saatlerini ekran başında değerlendirmek isteyenler, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV'nin günlük yayın planlarını araştırıyor. Gün boyunca farklı türlerde yapımlar seyirciyle buluşurken, prime time kuşağında da yeni bölümler, yarışmalar ve eğlence programları öne çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler var? İşte 6 Ekim 2026 Salı günü kanalların güncel TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 11:35 Güncelleme:
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        1

        6 Ekim 2026 Salı günü televizyon ekranlarında hareketli bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Günün programını önceden görmek isteyenler, ulusal kanallarda hangi yapımların ekrana geleceğini ve yayın saatlerini araştırıyor. Bu akşam Haysiyet, A.B.İ, Tuzlu Kahve ve Anne Yarısı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, MasterChef Türkiye de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV’nin gün boyu sürecek yayın planları da merak ediliyor. İşte 6 Ekim 2026 Salı günü televizyon kanallarında yayınlanacak dizi, yarışma ve programların güncel yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 6 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Siyah Kalp

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 İkizler Memo - Can

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Haysiyet

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Uzak Şehir

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Haysiyet (Yeni Bölüm)

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Güneşin Doğduğu Yer

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 A.B.İ (Yeni Bölüm)

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer

        13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Tuzlu Kahve (Yeni Bölüm)

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08.00 Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Halef: Göklerin Çağrısı

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Anne Yarısı

        17:30 Ali İhsan Varol ile Kumbara

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Anne Yarısı (Yeni Bölüm)

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Doktor Aksoy

        11.30 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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