TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

6 Ekim 2026 Salı günü televizyon ekranlarında hareketli bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Günün programını önceden görmek isteyenler, ulusal kanallarda hangi yapımların ekrana geleceğini ve yayın saatlerini araştırıyor. Bu akşam Haysiyet, A.B.İ, Tuzlu Kahve ve Anne Yarısı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, MasterChef Türkiye de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV’nin gün boyu sürecek yayın planları da merak ediliyor. İşte 6 Ekim 2026 Salı günü televizyon kanallarında yayınlanacak dizi, yarışma ve programların güncel yayın akışı...