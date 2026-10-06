TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM 2026: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
6 Ekim 2026 Salı günü televizyon ekranlarında hangi dizi, film, yarışma ve programların yayınlanacağı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Akşam saatlerini ekran başında değerlendirmek isteyenler, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV'nin günlük yayın planlarını araştırıyor. Gün boyunca farklı türlerde yapımlar seyirciyle buluşurken, prime time kuşağında da yeni bölümler, yarışmalar ve eğlence programları öne çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler var? İşte 6 Ekim 2026 Salı günü kanalların güncel TV yayın akışı...
6 Ekim 2026 Salı günü televizyon ekranlarında hareketli bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Günün programını önceden görmek isteyenler, ulusal kanallarda hangi yapımların ekrana geleceğini ve yayın saatlerini araştırıyor. Bu akşam Haysiyet, A.B.İ, Tuzlu Kahve ve Anne Yarısı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, MasterChef Türkiye de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV’nin gün boyu sürecek yayın planları da merak ediliyor. İşte 6 Ekim 2026 Salı günü televizyon kanallarında yayınlanacak dizi, yarışma ve programların güncel yayın akışı...
KANALLARIN 6 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo - Can
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Haysiyet
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet (Yeni Bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 A.B.İ (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Halef: Göklerin Çağrısı
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Anne Yarısı
17:30 Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Anne Yarısı (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Doktor Aksoy
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)