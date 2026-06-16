TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2026 TYT sınavı başlangıç saati - ÖSYM sınav kılavuzu
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi TYT öncesinde geri sayımda sona yaklaşıldı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girilmeden ikinci aşama olan AYT ve YDT sınavlarına girilmiyor. Bu nedenle TYT başlangıç saati aynı zamanda YKS'nin de ilk oturumu olacak. Peki, TYT saat kaçta başlayıp, saat kaçta sona erecek? İşte emrak edilip araştırılan sorunun cevabı...
TYT saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 2026 YKS sınavı öncesi geri sayım devam ederken üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yetenek Testi TYT'nin başlangıç ve bitiş saati merak edilip araştırılıyor. Sorgulanan detaylar ÖSYM tarafından YKS sınav kılavuzunun açıklanmasının ardından belli oldu. Peki, TYT ne zaman saat kaçta başlayıp saat kaçta bitecek? İşte detaylar...
TYT SAAT KAÇTA BAŞLAYIP SAAT KAÇTA BİTECEK?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından YKS'de son haftaya girildi.
Açıklamada, sınava ilişkin bilgiler veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğunu belirtti.
EN GENÇ ADAY 16, EN YAŞLI ADAY 87 YAŞINDA
Ersoy, adayların okul türleri ve öğrenim durumlarına değinerek, adayların 978 bin 408'inin Anadolu lisesi, 514 bin 809'unun meslek lisesi, 294 bin 52'sinin açık öğretim lisesi, 186 bin 800'ünün imam hatip lisesi, 104 bin 273'ünün fen lisesi mezunlarının oluşturduğunu, 347 bin 286 adayın ise diğer lise türlerinden sınava başvurduğunu kaydetti.
Sınavın en genç adayının 16, en yaşlı adayının ise 87 yaşında olduğunu, 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 adayın başvuruda bulunduğunu dile getiren Ersoy, "2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509'unu kadın, 1 milyon 101 bin 119'unu erkek adaylar oluşturdu. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 oldu." bilgisini paylaştı.
Ersoy, şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf olduğunu, bu kapsamda 10 bin 880 adayın sınav ücretinden muaf tutulduğunu vurguladı.