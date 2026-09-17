UEFA ülke puanı, kulüplerin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde elde ettiği sonuçlar üzerinden hesaplanıyor. UEFA'nın sisteminde kulüplerin Avrupa kupalarındaki puanları toplanarak o sezon Avrupa'ya katılan takım sayısına bölünüyor. Türkiye'nin 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcileri arasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da bulunuyor. Peki Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var? İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı son durum...