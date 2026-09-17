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        Haberler Bilgi Spor UEFA ülke puanı sıralaması 2026: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

        UEFA ülke puanı sıralaması 2026: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

        UEFA ülke puanı sıralaması, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündemine geldi. Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının elde ettiği sonuçlar, Türkiye'nin UEFA ülke katsayısına doğrudan etki ediyor. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk rakibi Fransız temsilcisi Marsilya olacak. Siyah-beyazlı ekibin alacağı galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet Türkiye'nin sezonluk ülke puanı hesabında farklı sonuçlar doğuracak. Peki UEFA ülke puanı 2026 sıralamasında Türkiye kaçıncı? İşte 17 Eylül 2026 UEFA ülke puanı güncel sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 20:41 Güncelleme:
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        UEFA ülke puanı, kulüplerin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde elde ettiği sonuçlar üzerinden hesaplanıyor. UEFA'nın sisteminde kulüplerin Avrupa kupalarındaki puanları toplanarak o sezon Avrupa'ya katılan takım sayısına bölünüyor. Türkiye'nin 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcileri arasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da bulunuyor. Peki Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var? İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı son durum...

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        UEFA ÜLKE PUANI TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

        Son güncellemelerde Türkiye'nin UEFA ülke puanı 49.875 seviyesinde bulunuyor ve Türkiye sıralamada 9. basamakta yer alıyor. UEFA ülke sıralamasında 2021-2022 ile 2025-2026 sezonları arasındaki beş yıllık performans dikkate alınıyor. 2026-2027 sezonunda elde edilen sonuçlar ise yeni sezon katsayısına eklenmeye devam ediyor.

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        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

        1- İngiltere 103.130

        2- İtalya 88.303

        3- İspanya 83.243

        4- Almanya 81.259

        4

        5- Fransa 68.724

        6- Portekiz 64.950

        7- Belçika 59.050

        8- Hollanda 52.562

        5

        9- Türkiye 49.875

        10- Polonya 45.125

        11- Çek Cumhuriyeti 44.725

        12- Yunanistan 44.212

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