Vali maaşı ne kadar oldu, kaç TL oldu? 2026 Temmuz zamlı vali maaşı belli oldu mu?
Vali maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran 2026 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte netleşti. Bilindiği üzere memur maaşlarına uygulanacak zam, 6 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının eklenmesiyle hesaplanıyor. Bugün açıklanan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla birlikte Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Peki, 2026 Temmuz vali maaşı ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi? İşte zamlı vali maaşı hesaplaması ve son dakika gelişmeleri...
Zamlı vali maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Haziran ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından memur maaşlarında uygulanacak 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak vali maaşları yeniden hesaplandı. Peki, vali maaşı ne kadar oldu, kaç TL'ye yükseldi? İşte merak edilen ayrıntılar...
VALİ MAAŞI 2026 TEMMUZ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
2026 yılı Temmuz ayı vali maaş zammı, TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte belli oldu. Açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda memur maaşlarına uygulanacak zam oranı kesinleşirken, vali maaşları da yeniden hesaplandı. Güncel veriler kısa süre içinde haberimize eklenecektir.
VALİ MAAŞLARI TEMMUZ 2026'DA YENİDEN HESAPLANDI
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yalnızca memur ve emekli maaş zamları değil, kamu görevlilerinin unvan bazındaki maaşları da yeniden hesaplandı. Bu kapsamda vali maaşları da açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı doğrultusunda güncellendi. Açıklanan resmi verilerin ardından zam oranı, güncel maaş tutarı ve örnek hesaplamalar haberimize eklenecek.
OCAK AYINDA VALİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?
Hatırlanacağı üzere 2026 yılının Ocak ayında memur maaşlarına toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda artış yapılmıştı. Temmuz ayında açıklanan Haziran enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci maaş zammı da kesinleşti. Böylece vali maaşları, oluşan yeni zam oranına göre yeniden belirlendi.