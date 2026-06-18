Vergi borcu yapılandırma tarihleri 2026 | Vergi taksitlendirme ne zaman başlıyor, hangi borçlar için geçerli?
Vergi borcu bulunan milyonlarca kişi ve işletmeyi ilgilendiren yeni düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, belirli şartları sağlayan borçlular vergi borçlarını 72 aya kadar taksitle ödeme imkanına kavuştu. Cari tecil faizinden daha düşük oranlarla sunulan yeni yapılandırma benzeri uygulamanın kapsamı, başvuru şartları ve hangi borçları kapsadığı ise merak konusu oldu. İşte bilgiler...
Vergi borçlarının daha kolay ödenebilmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Meclis'te kabul edilen vergi kanunu doğrultusunda hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği'nin yürürlüğe girmesiyle, vergi dairelerine borcu bulunan mükellefler için uzun vadeli ödeme dönemi başladı. Yeni düzenleme kapsamında uygun şartları taşıyan borçlar, düşük faiz avantajıyla 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Peki kimler bu haktan yararlanabilecek, hangi borçlar kapsama alındı ve başvurular nasıl yapılacak?
VERGİ TAKSİTLENDİRME 2026 HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Yeni taksitlendirme düzenlemesi, vergi daireleri tarafından takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ile bu tarihten önce olan tüm alacakları kapsıyor. Paketin içeriği oldukça geniş tutulmuş durumda. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), çeşitli harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil (haksız işgal tazminatı), adli para cezaları ve öğrenim kredisi (KYK) borçları bu taksitlendirme imkanından yararlanabiliyor.
TAKSİTLENDİRME DIŞINDA TUTULAN BORÇLAR
Borçluların dikkat etmesi gereken en önemli detaylardan biri, her borcun bu kapsama dahil edilmemiş olmasıdır. Yapılan resmi açıklamaya göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Geçici Vergi ile bu vergi türlerine bağlı olarak kesilen cezalar ve gecikme faizleri gibi alacaklar taksitlendirme uygulamasının tamamen dışında bırakılmıştır.
VERGİ TAKSİTLENDİRME FAİZ ORANI
Piyasadaki mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bu düzenlemede mükelleflere ciddi bir faiz avantajı sağlandı. Normal şartlarda yıllık yüzde 39 olarak uygulanan cari tecil faizi oranı, bu pakete özel olarak 10 puan birden düşürüldü. Düzenleme kapsamında borçlarını taksitlendiren vatandaşlar için yıllık tecil faizi oranı yüzde 29 olarak uygulanacak.
VERGİ TAKSİTLENDİRME KAÇ TAKSİT YAPILACAK?
Düzenlemede standart olarak borçlulara 36 taksitte ödeme imkanı sunuluyor. Ancak borçlunun ekonomik durumuna göre bu süreler esnetilebiliyor. Borçlunun "zor durumda" olduğunu belgelemesi halinde taksit sayısı 48'e, "çok zor durumda" olması durumunda ise tam 72 aya (6 yıl) kadar çıkarılabiliyor. Öte yandan, bazı vergi türlerinde süre sınırı bulunuyor; Katma Değer Vergisi (KDV) ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) borçları en fazla 12 taksitte ödenebiliyor. İl özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB) ile bunlara bağlı kamu tüzel kişilerinin borçları ise doğrudan 72 taksitle ödenebilecek. İsteyen borçlular daha kısa sürede ödeme yapmayı da tercih edebiliyor.
TEMİNATSIZ VERGİ TAKSİTLENDİRME LİMİTİ NE?
Mükellefleri bürokratik süreçlerden kurtaracak en büyük müjdelerden biri de teminat sınırında yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile teminatsız tecil uygulamasına konu olan üst sınır 10 milyon lira olarak belirlendi. Bu karar sayesinde, vergi dairesine borcu olan mükelleflerin yüzde 99'u hiçbir teminat göstermeden, kefilsiz ve şartsız borçlarını taksitlendirebilecek. Borcun 10 milyon lirayı aşması durumunda ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.
VERGİ TAKSİTLENDİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Bu tarihi faiz indiriminden ve taksit imkanından yararlanmak isteyen borçluların en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurularını tamamlamış olmaları gerekiyor. Başvurular dijital kanallar üzerinden kolayca yapılabilecek. Vatandaşlar, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) kapısı üzerinden online müracaat edebilecekleri gibi, bağlı bulundukları vergi dairelerine doğrudan giderek ya da posta yoluyla da başvuru yapabilecekler. Halihazırda eski sistemde ödemesi devam eden veya değerlendirme aşamasında olan taksitlendirme dosyaları da bu yeni ve düşük faizli tebliğ hükümlerine aktarılabilecek.
İLK VERGİ TAKSİDİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Başvuruların tamamlanmasının ardından mükelleflerin ödeme takvimi netleşecek. Taksitlendirilen borçlara ait birinci taksit Eylül 2026 dönemi içinde yatırılacak. Sonraki taksitler ise her ay düzenli olarak aylık periyotlarla ödenmeye devam edecek.
TAKSİTLENDİRME İHLALİ HANGİ DURUMLARDA OLUR?
Sistemin bozulmaması ve düşük faiz avantajının kaybedilmemesi için ödemelerin süresinde ve tam yapılması şart koşuluyor. Ancak esneklik payı da unutulmamış. Ödenmeyen bir taksitin, bir sonraki taksit süresi içinde (ertesi ay) ödenmesi şartıyla, bir takvim yılı içinde en fazla iki kez aksatılması ihlal sayılmayacak. Bir takvim yılında ikiden fazla taksidin süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda ise taksitlendirme anlaşması tamamen iptal olacak ve borç eski statüsüne dönecek.
MOTORLU TAŞITLARIN (MTV) SATIŞ VE MUAYENESİNDE TAKSİT KURALI
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren maddelere göre, taksitlendirilen borçların en az yüzde 10'u ödendiği andan itibaren, bu borçlar mükellefin "borcu yoktur" belgesinde görünmeyecek. Motorlu taşıtlara ait taksitlendirilmiş borçlar, düzenli ödendiği ve ihlal edilmediği sürece araç muayenesi işlemlerinde bir engel teşkil etmeyecek. Fakat aracın bir başkasına satışı veya devrinin yapılabilmesi için taksitlendirilen tüm borç bakiyesinin tamamen kapatılmış olması zorunlu olacak.