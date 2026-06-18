Vergi borcu yapılandırma tarihleri 2026 | Vergi taksitlendirme ne zaman başlıyor, hangi borçlar için geçerli?

TEMİNATSIZ VERGİ TAKSİTLENDİRME LİMİTİ NE?

Mükellefleri bürokratik süreçlerden kurtaracak en büyük müjdelerden biri de teminat sınırında yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile teminatsız tecil uygulamasına konu olan üst sınır 10 milyon lira olarak belirlendi. Bu karar sayesinde, vergi dairesine borcu olan mükelleflerin yüzde 99'u hiçbir teminat göstermeden, kefilsiz ve şartsız borçlarını taksitlendirebilecek. Borcun 10 milyon lirayı aşması durumunda ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.

VERGİ TAKSİTLENDİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Bu tarihi faiz indiriminden ve taksit imkanından yararlanmak isteyen borçluların en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurularını tamamlamış olmaları gerekiyor. Başvurular dijital kanallar üzerinden kolayca yapılabilecek. Vatandaşlar, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) kapısı üzerinden online müracaat edebilecekleri gibi, bağlı bulundukları vergi dairelerine doğrudan giderek ya da posta yoluyla da başvuru yapabilecekler. Halihazırda eski sistemde ödemesi devam eden veya değerlendirme aşamasında olan taksitlendirme dosyaları da bu yeni ve düşük faizli tebliğ hükümlerine aktarılabilecek.