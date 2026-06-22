X çöktü mü, erişim sorunu mu var? 22 Haziran 2026 X (Twitter) sayfası neden yenilenmiyor?
X platformunda milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bir erişim sorunu yaşandığı bildiriliyor. 22 Haziran itibarıyla birçok kullanıcı, özellikle medya içeriklerine erişimde ve gönderilerin yüklenmesinde problem olduğunu ifade etti. Yaşanan aksaklık sonrası gözler platformun sahibi Elon Musk ve teknik ekibinden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Kullanıcılar, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceğine dair resmi bir bilgilendirme olup olmadığını merak ediyor. Peki, X platformunda yaşanan bu erişim sorununun nedeni ne, sistem ne zaman normale dönecek? Tüm detaylar haberimizde…
X platformunda milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bir erişim sorunu yaşandığı bildiriliyor. 22 Haziran itibarıyla çok sayıda kullanıcı, özellikle medya içeriklerinin yüklenmemesi ve gönderi akışının yenilenmemesi gibi problemlerle karşılaştığını aktardı. Yaşanan aksaklığın ardından gözler platformun sahibi Elon Musk ve teknik ekipten gelecek açıklamalara çevrilirken, kullanıcılar sorunun kaynağı ve ne zaman giderileceğine dair resmi bir bilgilendirme bekliyor. “X çöktü mü, ne zaman düzelecek?” soruları ise gündemdeki yerini koruyor...
X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN ÇÖKTÜ?
X Kullanıcıların önemli bir bölümü, akışlarını yenilemeye çalıştıklarında hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildiriyor. X üzerindeki bu erişim sorunu kısa sürede gündem olurken, “platformda genel bir çökme mi var?” sorusu da sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.
Yaşanan aksaklığın ardından gözler hem erişim sağlayıcılara hem de teknik ekipten gelecek olası açıklamalara çevrildi.
X DÜZELDİ Mİ, ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ MÜ?
X tarafında yaşanan erişim sorununa ilişkin, platformun sahibi Elon Musk ile mühendislik ekibinden henüz resmi ve net bir açıklama yapılmadı.