X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN ÇÖKTÜ?

X Kullanıcıların önemli bir bölümü, akışlarını yenilemeye çalıştıklarında hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildiriyor. X üzerindeki bu erişim sorunu kısa sürede gündem olurken, “platformda genel bir çökme mi var?” sorusu da sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Yaşanan aksaklığın ardından gözler hem erişim sağlayıcılara hem de teknik ekipten gelecek olası açıklamalara çevrildi.