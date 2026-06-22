TFF duyurdu! Yaz transfer dönemi tarihleri 2026: Transfer sezonu ne zaman başlıyor?
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte transfer hareketliliği başladı. Şampiyonluk yarışı, Avrupa kupaları bileti ve kümede kalma mücadelesinin tamamlanmasının ardından kulüpler yeni sezon planlamalarına hız verdi. Teknik direktör raporları doğrultusunda eksik bölgelerini belirleyen ekipler, yerli ve yabancı oyuncular için temaslarını sürdürüyor. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor, transfer dönemi başladı mı? İşte 2026 transfer sezonunun başlayacağı tarih...
Yaz transfer döneminin başlamasına kısa süre kala futbol kamuoyunda hareketlilik artarken, taraftarlar da takımlarının yapacağı transferleri yakından takip ediyor. Sosyal medyada birçok yıldız futbolcunun adı Süper Lig ekipleriyle anılırken, kulüplerin resmi açıklamaları bekleniyor. TFF futbolseverler tarafından merakla beklenen yaz transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Peki, "Transfer sezonu başladı mı, transfer ne zaman başlayacak ve bitecek?" İşte detaylar...
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran Pazartesi günü başlayacak.
TRANSFER SEZONU BAŞLADI MI?
Süper Lig'de transfer sezonu 4 Eylül tarihinde sona erecek.
ARA TRANSFER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
1 Ocak 2027'de başlayacak ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Şubat'ta tamamlanacak.
Kulüpler çalışmalarını hızlandırdı
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen kulüpler transfer listesindeki oyuncular için görüşmelerini sürdürürken, Avrupa’da forma giyen birçok futbolcunun da Süper Lig ekiplerinin radarında olduğu belirtiliyor. Özellikle büyük kulüplerin yapacağı yıldız transferler şimdiden taraftarları heyecanlandırmış durumda.
Öte yandan sözleşmesi sona eren futbolcuların durumu da gündemdeki yerini koruyor. Bazı oyuncular kulüpleriyle yollarını ayırmaya hazırlanırken, bazı isimlerle ise yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor.