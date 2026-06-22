Kulüpler çalışmalarını hızlandırdı

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen kulüpler transfer listesindeki oyuncular için görüşmelerini sürdürürken, Avrupa’da forma giyen birçok futbolcunun da Süper Lig ekiplerinin radarında olduğu belirtiliyor. Özellikle büyük kulüplerin yapacağı yıldız transferler şimdiden taraftarları heyecanlandırmış durumda.

Öte yandan sözleşmesi sona eren futbolcuların durumu da gündemdeki yerini koruyor. Bazı oyuncular kulüpleriyle yollarını ayırmaya hazırlanırken, bazı isimlerle ise yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor.