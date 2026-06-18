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        Haberler Bilgi Gündem YKS 2026 SINAV BELGESİ ÇIKARMA EKRANI | ÖSYM 2026 YKS: TYT, AYT, YDT sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        YKS 2026 SINAV BELGESİ ÇIKARMA EKRANI | ÖSYM 2026 YKS: TYT, AYT, YDT sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

        YKS için geri sayım sürerken adayların en çok araştırdığı konular arasında sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri yer alıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrencilerin, sınav günü sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. ÖSYM tarafından erişime açılan belgelerle birlikte adayların sınava gireceği okul, bina ve salon bilgileri de netleşti. Peki 2026 YKS sınav yerleri nereden öğrenilir, TYT, AYT ve YDT sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        Üniversite sınavına hazırlanan adaylar için 2026 YKS heyecanında artık son viraja girildi. ÖSYM’nin sınav giriş belgelerini erişime açmasıyla birlikte adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri de netleşti. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınav yerlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki 2026 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav yeri sorgulama işlemi nereden yapılır? İşte ÖSYM AİS üzerinden YKS sınav giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama detayları...

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        YKS 2026: TYT, AYT, YDT NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

        21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak.

        Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te yapılacak.

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        YKS 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

        Adaylar, sınava girecekleri merkez bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek.

        ÖSYM AİS 2026 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, YKS sınavına girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgesi üzerinden öğrenebilecek.

        Adayların, sınav giriş belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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