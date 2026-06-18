Üniversite sınavına hazırlanan adaylar için 2026 YKS heyecanında artık son viraja girildi. ÖSYM’nin sınav giriş belgelerini erişime açmasıyla birlikte adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri de netleşti. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınav yerlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki 2026 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav yeri sorgulama işlemi nereden yapılır? İşte ÖSYM AİS üzerinden YKS sınav giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama detayları...