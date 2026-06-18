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        Haberler Bilgi Gündem YKS - AYT 2026 SINAV SAATİ: YKS - AYT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? YKS sınav giriş belgeleri nasıl alınır? YKS - AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS - AYT 2026 SINAV SAATİ: YKS - AYT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? YKS sınav giriş belgeleri nasıl alınır?

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, milyonlarca adayın gündeminde Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu yer alıyor. Üniversiteye geçişte belirleyici rol oynayan bu önemli sınav için öğrenciler hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürürken, özellikle sınav tarihi ve saat bilgileri büyük merak konusu oluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takvimine göre YKS oturumlarının Haziran ayında gerçekleştirileceği biliniyor. Peki, 2026 AYT hangi gün yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak ve toplam kaç dakika sürecek? İşte AYT oturumuna ilişkin ÖSYM tarafından belirlenen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        1

        YKS - AYT 2026 sürecine hazırlanan adaylar için sınav saati, süreler ve giriş belgesi detayları büyük önem taşırken, gözler ÖSYM’nin resmi takvimine çevrilmiş durumda. Peki AYT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler…

        2

        AYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek.

        3

        AYT SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        AYT (Alan Yeterlilik Testi), Türk Dili ve Edebiyatı–Sosyal Bilimler I, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarından oluşan toplam 160 sorudan meydana gelmektedir. Adaylara bu soruları çözmeleri için 180 dakikalık süre verilmektedir.

        4

        AYT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Sınava katılacak adayların merakla beklediği giriş belgeleri 10 Haziran tarihinde erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden giriş yaparak sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini öğrenebiliyor.

        ÖSYM 2026 AYT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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