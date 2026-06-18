YKS (AYT) ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR 2025-2021 | ÖSYM YKS AYT sözel, sayısal, eşit ağırlık çıkmış sorular
YKS maratonuna sayılı günler kala milyonlarca üniversite adayı son hazırlıklarını sürdürüyor. Konu tekrarlarını tamamlayan ve deneme sınavlarıyla eksiklerini belirlemeye çalışan öğrenciler, geçmiş yıllarda sorulan sorulara yönelmiş durumda. Özellikle ÖSYM tarafından yayımlanan 2025, 2024, 2023, 2022 ve 2021 YKS çıkmış soru kitapçıkları ile cevap anahtarları, sınavın soru tarzını görmek ve son tekrarlarını daha verimli yapmak isteyen adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte 2022 - 2025 ÖSYM YKS AYT sözel, sayısal, eşit ağırlık çıkmış sorular ve cevap anahtarı...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 öncesinde adayların en çok araştırdığı konular arasında çıkmış sorular yer alıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına hazırlanan öğrenciler, geçmiş yılların soru kitapçıklarını inceleyerek sınav formatına hakim olmaya çalışıyor. ÖSYM'nin erişime açtığı 2025, 2024, 2023 ve 2022 YKS soru ve cevap anahtarları, son prova niteliğinde çalışma yapmak isteyen adaylar için önemli bir kaynak olmayı sürdürüyor. İşte bilgiler...
YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 oturumları, 20 - 21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Toplam 3 oturumdan oluşan YKS’de 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak.
ÖSYM DUYURDU: YKS ÇIKMIŞ SORULAR (2021- 2025)
ÖSYM tarafından geçmiş yılların, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, soruları ve cevapları yayımlandı.
2025 YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.