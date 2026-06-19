YKS (TYT, AYT, YDT) oturum süreleri: YKS ne zaman, kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sona eriyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, hafta sonu gerçekleştirilecek sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamladı. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin oturum saatleri, sınav süreleri ve giriş kuralları adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Temel Yeterlilik Testi, (TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılacak öğrenciler sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için detayları öğrenmek istiyor. Peki YKS 2026 ne zaman, saat kaçta başlayacak, TYT, AYT ve YDT kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM'nin açıkladığı YKS oturum takvimi ve sınav süreleri...
YKS heyecanı milyonlarca üniversite adayı için başlıyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek sınav maratonunda öğrenciler üç farklı oturumda ter dökecek. ÖSYM tarafından belirlenen kurallar kapsamında adayların sınav saatinden önce salonlarda hazır bulunması gerekiyor. Bu nedenle sınav süreleri ve oturum saatleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki YKS 2026 ne zaman, yarın mı, TYT, AYT ve YDT kaç dakika sürecek? İşte YKS oturum süreleri...
YKS 2026 NE ZAMAN?
YKS 2026 maratonu 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günlerinde gerçekleştirilecek. İlk gün Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci gün ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
TYT NE ZAMAN, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
TYT oturumu 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15 başlayacak. Adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltilecek. TYT için adaylara 165 dakika süre verilecek.
AYT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. AYT'de adaylara toplam 160 soru sorulacak ve sınav süresi 180 dakika olacak.
YDT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Yabancı Dil Testi (YDT) de 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde gerçekleştirilen sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek. YDT için tanınan süre 120 dakika olarak uygulanacak.
YKS'YE GİRERKEN NELER GEREKLİ?
Adayların sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kimlik kartı, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı kabul ediliyor. ÖSYM ayrıca adayların sınav kurallarını dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatıyor.