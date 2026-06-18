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        Haberler Bilgi Gündem YKS TYT ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR 2025-2021: ÖSYM TYT Matematik, Türkçe, Tarih, Coğrafya, sözel, sayısal, eşit ağırlık çıkmış sorular ve cevap anahtarı görüntüle

        YKS TYT ÖRNEK SORULAR: ÖSYM 2025-2021 TYT sözel, sayısal, eşit ağırlık çıkmış sorular ve cevap anahtarı

        2026 YKS'ye hazırlanan adaylar, sınav öncesinde geçmiş yıllara ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını araştırmaya başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarında karşılarına çıkabilecek soru tarzlarını görmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yayımlanan çıkmış sorularla son tekrarlarını yapıyor. 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait YKS soru ve cevapları, sınav formatını tanımak ve eksiklerini görmek isteyen adaylar için önemli bir çalışma kaynağı olarak öne çıkıyor. İşte ÖSYM YKS TYT çıkmış soruları ile cevap anahtarlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        YKS'ye kısa bir süre kala üniversite adaylarının sınav hazırlıkları hız kazandı. Konu tekrarlarını tamamlayan ve deneme sınavlarıyla eksiklerini görmeye çalışan öğrenciler, son günlerde çıkmış sorulara yoğunlaştı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 YKS soru kitapçıkları ile cevap anahtarları, sınavın soru yapısını tanımak ve son tekrarlarını daha planlı yapmak isteyen adaylar için önemli bir kaynak oluyor. İşte ÖSYM YKS TYT sözel, sayısal ve eşit ağırlık çıkmış soruları ile cevap anahtarı haberimizde...

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        YKS 2026 NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.

        21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak. Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te yapılacak.

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        ÖSYM YAYIMLADI: YKS TYT ÇIKMIŞ SORULAR (2021- 2025)

        ÖSYM tarafından geçmiş yılların, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, soruları ve cevapları yayımlandı.

        2025 YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

        2024 YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

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        2023 YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

        2022 YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

        2021 YKS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

        Adaylar, sınava girecekleri merkez bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temin edebilecek.

        ÖSYM AİS 2026 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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