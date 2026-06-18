YKS'ye kısa bir süre kala üniversite adaylarının sınav hazırlıkları hız kazandı. Konu tekrarlarını tamamlayan ve deneme sınavlarıyla eksiklerini görmeye çalışan öğrenciler, son günlerde çıkmış sorulara yoğunlaştı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 YKS soru kitapçıkları ile cevap anahtarları, sınavın soru yapısını tanımak ve son tekrarlarını daha planlı yapmak isteyen adaylar için önemli bir kaynak oluyor. İşte ÖSYM YKS TYT sözel, sayısal ve eşit ağırlık çıkmış soruları ile cevap anahtarı haberimizde...