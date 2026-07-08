Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Zamlı memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2026 Memur zam farkı ödeme tarihi

        Zamlı memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2026 Memur zam farkı ödeme tarihi

        Temmuz 2026 memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte gözler zam farkı ödemelerine çevrildi. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, "Memur maaş farkı ne zaman yatacak?", "14 günlük maaş farkı hesaplara hangi tarihte geçecek?" sorularına yanıt arıyor. Temmuz ayının ilk 14 gününü kapsayan maaş farkı ödemeleri için ilgili kurumlardan yapılacak resmi açıklamalar yakından takip edilirken, ödeme takviminin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. İşte 2026 memur maaş farkı ödeme tarihine ilişkin son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 10:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı maaşlarına yapılacak zam oranının kesinleşmesinin ardından en çok araştırılan konuların başında memur zam farkı ödeme tarihleri geliyor. Özellikle 1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı merak edilirken, kamu çalışanları ile memur emeklileri resmi ödeme takvimine odaklandı. Peki memur maaş farkı yattı mı, 14 günlük zam farkı hangi tarihte ödenecek? İşte milyonlarca kişinin beklediği maaş farkı ödemelerine ilişkin son durum...

        2

        MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

        En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.

        3

        MEMUR MAAŞ FARKI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

        Çalışan memurlar, zamlı maaşlarını ilk kez 15 Temmuz 2026 tarihinde alacak. 1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkının ise kurumların bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından ödenmesi bekleniyor.

        Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, maaş farkları bazı kurumlarda 15 Temmuz maaşıyla birlikte, bazı kurumlarda ise bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından Temmuz ayının üçüncü haftasına kadar hesaplara yatırılabiliyor.

        4

        Ancak 2026 yılına ilişkin 14 günlük maaş farkı ödeme takvimi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da ilgili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ödeme tarihi kesinleşmiş değil.

        5

        EMEKLİ MEMURA 14 GÜNLÜK ZAM FARKI YATTI MI?

        Memur emeklilerinin 14 günlük zam farkı ödemelerine ilişkin de henüz resmi ödeme takvimi açıklanmadı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeme tarihleri duyurulduğunda, memur emeklilerinin zam farkları belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılacak.

        6

        14 GÜNLÜK ZAM FARKI NASIL HESAPLANIYOR?

        Memur maaş zamları 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmasına rağmen maaş ödemeleri ayın 15'inde yapıldığı için, 1-14 Temmuz arasındaki süreye ait maaş farkı ayrıca hesaplanıyor. Bu nedenle çalışan memurlar ile memur emeklilerine, zam oranına göre oluşan 14 günlük fark ödemesi ayrıca yatırılıyor.

        7
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayılar ve Boğalar - 6 Temmuz 2026 (Garanti BBVA Kripto'nun Avantajı Nedir?)

        Kripto para piyasası nelerden etkilendi? Kripto piyasasında beklenti ne? Blockchain teknolojisi ne getiriyor? Bitcoin'de sert düşüşün sebebi ne? Garanti BBVA kripto nedir? Garanti BBVA Kripto'nun avantajı nedir? Ayılar ve Boğalar'da Rahim Ak sordu; Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven değerle...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Nebahat Çehre tatilde
        Nebahat Çehre tatilde
        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
        MGM'den sıcak uyarısı! 5 bölgede sağanak! Bugün hava nasıl olacak?
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Maradona'nın rekorunu kırdı!
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        ‘Kapıyı kilitledim mi?’ şüphesinin asıl nedeni!
        ‘Kapıyı kilitledim mi?’ şüphesinin asıl nedeni!