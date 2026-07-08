Zamlı memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2026 Memur zam farkı ödeme tarihi
Temmuz 2026 memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte gözler zam farkı ödemelerine çevrildi. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, "Memur maaş farkı ne zaman yatacak?", "14 günlük maaş farkı hesaplara hangi tarihte geçecek?" sorularına yanıt arıyor. Temmuz ayının ilk 14 gününü kapsayan maaş farkı ödemeleri için ilgili kurumlardan yapılacak resmi açıklamalar yakından takip edilirken, ödeme takviminin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. İşte 2026 memur maaş farkı ödeme tarihine ilişkin son gelişmeler...
Memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı maaşlarına yapılacak zam oranının kesinleşmesinin ardından en çok araştırılan konuların başında memur zam farkı ödeme tarihleri geliyor. Özellikle 1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkının ne zaman hesaplara yatırılacağı merak edilirken, kamu çalışanları ile memur emeklileri resmi ödeme takvimine odaklandı. Peki memur maaş farkı yattı mı, 14 günlük zam farkı hangi tarihte ödenecek? İşte milyonlarca kişinin beklediği maaş farkı ödemelerine ilişkin son durum...
MEMUR VE EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.
MEMUR MAAŞ FARKI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Çalışan memurlar, zamlı maaşlarını ilk kez 15 Temmuz 2026 tarihinde alacak. 1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkının ise kurumların bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından ödenmesi bekleniyor.
Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, maaş farkları bazı kurumlarda 15 Temmuz maaşıyla birlikte, bazı kurumlarda ise bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından Temmuz ayının üçüncü haftasına kadar hesaplara yatırılabiliyor.
Ancak 2026 yılına ilişkin 14 günlük maaş farkı ödeme takvimi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da ilgili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ödeme tarihi kesinleşmiş değil.
EMEKLİ MEMURA 14 GÜNLÜK ZAM FARKI YATTI MI?
Memur emeklilerinin 14 günlük zam farkı ödemelerine ilişkin de henüz resmi ödeme takvimi açıklanmadı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeme tarihleri duyurulduğunda, memur emeklilerinin zam farkları belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara aktarılacak.
14 GÜNLÜK ZAM FARKI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur maaş zamları 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmasına rağmen maaş ödemeleri ayın 15'inde yapıldığı için, 1-14 Temmuz arasındaki süreye ait maaş farkı ayrıca hesaplanıyor. Bu nedenle çalışan memurlar ile memur emeklilerine, zam oranına göre oluşan 14 günlük fark ödemesi ayrıca yatırılıyor.