ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU: Eylül 2026 Ziraat Bankası güncel emekli maaş promosyonu ne kadar, kaç TL?

Emekli vatandaşların yakından takip ettiği banka promosyonlarında Ziraat Bankası’nın sunduğu imkanlar da gündemdeki yerini koruyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan müşteriler, aylıklarını Ziraat Bankası üzerinden almaları veya farklı bir bankadan Ziraat’e taşımaları halinde promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Başvuru işlemleri ise banka şubelerinin yanı sıra Ziraat Mobil, internet şubesi, ATM’ler ve diğer dijital bankacılık kanalları üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. İşte Ziraat Bakası emekli promosyonu hakkında güncel bilgiler haberimizde...