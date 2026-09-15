ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU: Eylül 2026 Ziraat Bankası güncel emekli maaş promosyonu ne kadar, kaç TL?
Emeklilerin banka promosyonlarına yönelik araştırmaları sürerken, Ziraat Bankası'nın sunduğu güncel kampanya detayları da merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşlar, emekli aylıklarını Ziraat Bankası'na taşıyarak belirlenen şartlar doğrultusunda promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Bankanın açıkladığı güncel bilgilere göre ödenecek promosyon miktarı, emeklinin aldığı maaş tutarına göre farklılık gösteriyor. Peki, Eylül 2026 döneminde Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? Kimler başvuru yapabilir? İşte Ziraat Bankası'nın emeklilere yönelik güncel promosyon detayları...
Emekli vatandaşların yakından takip ettiği banka promosyonlarında Ziraat Bankası’nın sunduğu imkanlar da gündemdeki yerini koruyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan müşteriler, aylıklarını Ziraat Bankası üzerinden almaları veya farklı bir bankadan Ziraat’e taşımaları halinde promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Başvuru işlemleri ise banka şubelerinin yanı sıra Ziraat Mobil, internet şubesi, ATM’ler ve diğer dijital bankacılık kanalları üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. İşte Ziraat Bakası emekli promosyonu hakkında güncel bilgiler haberimizde...
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Ziraat Bankası tarafından emeklilere sunulan promosyon ödemeleri, alınan maaş miktarına göre kademeli olarak hesaplanıyor. Bankanın yayımladığı güncel promosyon tablosuna göre, emekli aylığı 0-9.999,99 TL arasında olan vatandaşlara 5.000 TL, 10.000-14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL ödeme yapılıyor.
Maaşı 20.000 TL ve üzerinde bulunan emekliler ise 12.000 TL promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Emekli maaşı Ziraat Bankası promosyonu
0 - 9.999,99 TL 5.000 TL
10.000 - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Ziraat Bankası emekli promosyonundan faydalanmak isteyenlerin maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığıyla alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Promosyon ödemesi, 3 yıllık dönem için peşin olarak gerçekleştiriliyor.
Banka, promosyon hesabında emekliye ödenen maaşın bir aylık tutarını esas alıyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Ziraat Bankası, emekli promosyonunu 3 yıllık maaş alma taahhüdü kapsamında peşin olarak ödüyor.