Umami ne demek? TV'de ilk kez... Umami filminin konusu ne?

Umami Filmi'nin konusu:

İstanbul gastronomi dünyasının en prestijli adreslerinden biri olan Umami’de, yılın en yoğun ve en kritik gecesi yaşanmaktadır. Restoranın kurucusu Şef Sina Bora, bu karmaşanın tam merkezinde; bir yanda işletmeciliğin amansız baskılarıyla, diğer yanda kişisel yaşamındaki sorunlarla mücadele etmektedir. Mutfaktaki ekibinin ardı arkası kesilmeyen taleplerini karşılamaya çalışırken, restoranın yüksek standartlarını sürdürmenin yükünü de omuzlarında taşımaktadır.

Yönetmen Emre Şahin’in imzasını taşıyan yapım, 2021 yılında büyük beğeni toplayan ödüllü "Kaynama Noktası" (Boiling Point) filminin yerli uyarlamasıdır. Başrollerini Burak Deniz ve Öykü Karayel’in paylaştığı film, kesintisiz tek plan çekim tekniği sayesinde izleyiciyi doğrudan mutfağın kalbine taşıyor. Mutfak arkasındaki gerilimi sürekli yüksek tutan anlatımıyla yapım, restoran dünyasının hem büyüleyici hem de yıpratıcı, kaotik ve sert yüzünü tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor.

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Umami ne demek?

Umami, Japonca kökenli bir kelime olup sözlük anlamı olarak "lezzetli" veya "iştah açıcı" demektir.

Tat alma duyumuz söz konusu olduğunda ise; tatlı, tuzlu, ekşi ve acının yanındaki beşinci temel tat olarak kabul edilir.

İşte umami hakkında bilmeniz gereken temel noktalar:

1. Nasıl Bir Tattır?

Umami tek başına kolayca tanımlanabilen bir tat değildir. Genellikle dilin üzerinde kalan, "etimsi", "bulyon gibi", "dolgun" veya "lezzet artırıcı" bir algı yaratır. Temel görevi, yemeğin genel lezzetini dengelemek ve derinleştirmektir.

2. Bilimsel Arkasındaki Sır Ne?

Umami tadı, özellikle glutamat (bir amino asit) ve bazı nükleotidler (inosinat ve guanylat) içeren yiyecekler tüketildiğinde dilimizdeki reseptörler tarafından algılanır. 1908 yılında Japon kimyager Kikunae Ikeda tarafından keşfedilmiştir.

Umami Açısından Zengin Yiyecekler

Bazı gıdalar doğal olarak çok yüksek oranda umami içerir. Bunların birçoğu olgunlaştıkça veya fermente edildikçe umami yönünden daha da zenginleşir:

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Olgunlaşmış Peynirler: Özellikle Eski Kaşar, Parmesan ve Gravyer.

Et ve Deniz Ürünleri: Kurutulmuş etler, deniz yosunu, balık sosu, ton balığı.

Sebzeler: Kurutulmuş domates, mantar (özellikle kestane ve şitaki mantarı), kuşkonmaz.

Fermente Ürünler: Soya sosu, miso, sirke ve fermente tarhana.

Özetle: Bir yemek yediğinizde ağzınızda sulanma hissediyor ve "Bu çok lezzetli ama tuzlu da değil, tatlı da değil, bambaşka bir derinliği var" diyorsanız, aldığınız tat tam olarak umamidir.