YKS'ye girecek öğrenciler aman dikkat: Es geçtiğin soru sıralamanı bir anda değiştirebilir

2025 TYT'ye 2 milyon 351 bin 641 aday girdi. Bu kalabalığın içinde 460 ve üstü puan alan sadece 2.050 kişi vardı. 480'i geçen ise 180. Tam 500'e ulaşan tek bir aday. Milyonlarca kişinin yarıştığı sınavda zirve, birkaç yüz kişilik daracık bir banda sıkışıyor. İlk binlere giren adaylar için bir tek netin bazen yüzlerce basamak fark ettirmesinin sebebi de bu daralma.

460 ile 480 arasında sıkışan 1.870 aday

460'ı geçen 2.050 kişiden 180'i 480'in de üstünde. Geri kalan 1.870 aday, yalnızca 20 puanlık bir aralığa yığılmış durumda. Bu 20 puan, TYT'de birkaç netlik bir farka denk geliyor. Aynı bantta bu kadar çok kişi olunca, puanınız bir-iki birim yükseldiğinde önünüzdeki birkaç yüz kişiyi birden geçebiliyorsunuz.

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Ortalarda durum başka. Orada onbinlerce aday aynı puan dilimine dağıldığı için bir net sizi belki birkaç yüz sıra ileri taşır. Üst bantta o aralık daraldıkça aynı net çok daha sert bir sıçramaya dönüşüyor. Hürriyet'in ÖSYM verilerine dayanarak yayımladığı sayılar tam da bu sıkışmayı gösteriyor.

Aynı puan, bir önceki yıl 368 sıra geride

Puanın tek başına ne ifade ettiği yıldan yıla kayıyor. Sayısalda 480 puan 2024'te 1.069. sıraya karşılık gelirken, 2025'te aynı puan 701. sırayı getirdi. İki yıl arasında 368 sıralık fark var, üstelik puan değişmeden.

Sebebi basit. Sınavın zorluğu, o yıl yüksek puan alanların sayısı ve tercih hareketleri her sene farklı bir tablo çıkarıyor. Rehberlikservisi.net'in beş yıllık analizinde aynı puanın çok farklı sıralamalar getirdiği başka örnekler de var. Bu yüzden "şu puan şu sırayı getirir" demek üst bantta giderek zorlaşıyor.

Bir net neden zirvede daha ağır basar

Mesele tek bir netin kaç sıra değiştirdiğini formüle dökmek değil. Öyle sabit bir sayı da yok. Tam karşılık sınava, puan türüne ve o yılki yığılmaya göre oynuyor. Ama mekanizma açık: üst banda yaklaştıkça her doğru daha çok kişiyi geride bırakıyor, çünkü o dar aralıkta rakip yoğunluğu artıyor.

1.870 kişi yirmi puana sığmışsa, o yirmi puanın içindeki her küçük adım kalabalık bir grubu birden atlatıyor. Ortada aynı netin etkisi sönükleşir, tepede keskinleşir.

2026'ya hazırlananlar için tablo değişti mi?

Haziran 2026 YKS yaklaşırken aynı baskı sürüyor mu sorusu gündemde. Aday sayısı ve sınav zorluğu değiştikçe bantların yeri de oynar, dolayısıyla 2025'in sıralamaları birebir tekrarlanmayabilir. Değişmeyen şey, tepedeki adayların hâlâ birkaç yüz kişilik dar bir aralıkta yarışacak olması. O aralıkta bir netin değeri, milyonların ortasındakinden hep daha yüksek kalıyor.