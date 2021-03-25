Kameranızı kapatın! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky tarafından 15 bin kişinin katıldığı küresel bir araştırmaya göre, Türkiye’de çevrimiçi kullanıcıların neredeyse beşte biri (yüzde 18) uygulamalara ve hizmetlere mikrofonlarına veya web kameralarına daima erişim izni veriyor. Bununla birlikte web kamerası güvenliğine ilişkin genel farkındalığın yüksek olduğu görülüyor.

Türkiye’de yaklaşık her on kişiden yaklaşık altısı (yüzde 55),birilerinin kendilerini web kamerası aracılığıyla izleyebileceğinden ve yüzde 51'i bunun kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla yapılacağından endişe duyuyor. Bu, uzaktan çalışmaya ve iş birliğine dayalı uygulamaların baskın olduğu yeni çalışma düzeninde proaktif korunmaya duyulan ihtiyacı işaret ediyor.

Geçtiğimiz yıl boyunca video konferans uygulamalarına olan bağımlılık, Şubat 2020'ye kıyasla Haziran 2020’de yüzde 894 oranında muazzam bir büyümeye yol açtı. Bunun yanı sıra pek çok önde gelen tedarikçinin web kameralarında büyük bir talep patlaması yaşandı, piyasada ürün bulunamaz hale geldi.

VİDEO KONFERANS İLE ARTTI

Video konferans uygulamalarının iş, sosyal ve eğlenceye dair ihtiyaçlarda önemli bir boşluğu doldurması, kullanıcıların pek çok uygulamaya mikrofon ve kameraya erişim izni vermeleri sonucunu doğurdu. Kaspersky’nin yaptığı araştırmaya göre bu araçlar, ani eve kapanma sürecinde insanların hayatını kolaylaştırmasına hizmet etti.

Buna bağlı olarak 25-34 yaş arası kullanıcıların yüzde 27'si kullandıkları uygulamalara mikrofon ve kameralarına her zaman erişim izni verdi. İleri yaş kullanıcılarda bu eğilim daha az görülürken, 55 yaş ve üzeri katılımcıların yüzde 38'i uygulama ve hizmetlere asla böyle bir erişim izni vermediklerini ifade etti.

Modern iletişim araçlarından faydalanırken mahremiyet ve fayda arasında doğru dengeyi kurmak şart. Dolayısıyla kullanıcıların hangi uygulamaya hangi izni verdikleri konusunda daha fazla düşünmesi gerekiyor. Örneğin bir görüntülü arama uygulamasının kameraya erişim izni istemesi son derece mantıklıyken, kamera veya mikrofonla pratikte herhangi bir işi olmayan uygulamaların bu cihazlarla erişim talep etmesi kullanıcıda şüphe uyandırmalı.

Bu bulgular uzaktan çalışma dünyasında kameraların ve ortak çalışma uygulamalarının oynadığı rolü göz ardı etmeden, günümüz dijital dünyasında ortaya çıkan güvende hissetme ihtiyacının dengelenmesi gerektiğine dair bir uyarı niteliğinde.

Kaspersky Tüketici Ürün Pazarlama Müdürü Marina Titova, konuya dair şunları ifade ediyor:

"Birçok kişi web kamerası kullanımı ve siber güvenlik süreçleriyle ilgili güvenlik protokollerine aşina değil. Çevrimiçi güvenlik ve potansiyel tehditler hakkında farkındalığın giderek arttığını gözlemliyoruz. Bu, uygulamaların kamera ve mikrofona erişimlerine izin vermeden önce önleyici tedbirler alma ve istenen izinleri sorgulama proaktif tüketici davranışlarına yol açıyor. Siber güvenlik bilincindeki bu artışın, işletmeler tarafından sağlanacak güvenlik bilinci eğitimiyle de desteklenmesini bekliyoruz. Özellikle ses ve görüntüleme cihazlarının uzaktan çalışma için yaygın olarak kullanıldığı günümüzde bu son derece gerekli."

‘WEB KAMERASI KAPAĞI KULLANIN’

Uzmanlar, kullanıcıların web kameralarını kullanırken kendilerini daha güvende hissetmeleri ve mahremiyetlerini korumaları için şu önerilerde bulunuyor:

1- Kameranızı kullanılmadığında içinizin rahat etmesi için basit de olsa bir web kamerası kapağı kullanın.

2- PC, Mac, Android ve iOS cihazları dahil olmak üzere birden çok cihazı kapsayan ve sizi mikrofon ve kameranıza yönelik yetkisiz erişimlere karşı koruyabilecek güvenlik çözümü kullanın.

3- Mevcut uygulamalarınızdan hangilerinin web kameranıza veya mikrofonunuza erişime izni olduğunu analiz edin, gerekli olmayan durumlarda izinleri kaldırın.