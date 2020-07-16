15'i Nobel ödüllü 100'den fazla önde gelen bilim insanın yer aldığı 1 Day Sooner kuruluşu, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin Başkanına hitaben açık bir mektuba imza attı.
AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, bilim insanları, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aday aşıların yapıldığı genç sağlıklı gönüllülerin kasten virüse maruz bırakılması istedi. Bu uygulamanın sağlık risklerinin çok düşük ancak topluma faydalarının çok büyük olacağı vurgulandı.
İmzacılar arasında prototip Covid-19 aşılarından birine sahip olan Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsünün yöneticisi Profesör Adrian Hill de yer aldı.
Hill, söz konusu meydan okuma deneylerinin "gelecek aylarda" yapılabileceğini belirtti.
Dünyada halen Covid-19'a karşı 23 aday aşının klinik deneyleri yürütülüyor.
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