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Bilim insanlarından 'Covid-19 aday aşılarının denendiği gençler virüse maruz bırakılsın' çağrısı

Bilim insanları, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aday aşıların denendiği genç gönüllülerin, virüse maruz bırakılması çağrısında bulundu

Koronavirüs
AA

15'i Nobel ödüllü 100'den fazla önde gelen bilim insanın yer aldığı 1 Day Sooner kuruluşu, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin Başkanına hitaben açık bir mektuba imza attı.

AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, bilim insanları, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aday aşıların yapıldığı genç sağlıklı gönüllülerin kasten virüse maruz bırakılması istedi. Bu uygulamanın sağlık risklerinin çok düşük ancak topluma faydalarının çok büyük olacağı vurgulandı.

İmzacılar arasında prototip Covid-19 aşılarından birine sahip olan Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsünün yöneticisi Profesör Adrian Hill de yer aldı.

Hill, söz konusu meydan okuma deneylerinin "gelecek aylarda" yapılabileceğini belirtti.

Dünyada halen Covid-19'a karşı 23 aday aşının klinik deneyleri yürütülüyor.

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