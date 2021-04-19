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HaberlerSağlıkBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan kritik açıklama: Parkların dahi kapanması... - Haberler
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Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Kalabalık azaltılmalı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Türkiye'deki tüm vakaların yüzde 85'inin İngiliz mutasyonu olduğunu düşündüğümüzde mutant virüs ve kalabalık bir araya gelince vaka artışı kaçınılmaz oluyor" açıklamasında bulundu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan kritik açıklama: Parkların dahi kapanması... - Haberler
Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan kritik açıklama!
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DHA

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ülke genelinde koronavirüste vaka artışlarına dikkat çekti.

"VAKA ARTIŞI KAÇINILMAZ"

Prof. Dr. İlhan, "Yüzde 85 mutant virüs, nüfus hareketliliği, dolaşımın artmasıyla beraber bu vakalardaki artışı açıklamak mümkün. İstanbul'da artış çok daha fazla katken, Samsun'daki artış 3 kat kadar. Bu yüzden karşılaştırma yaptığımızda kalabalık illerimizde özellikle vatandaşların kurallara uymakta imtina etmeleri, kalabalıkta bir araya gelmelerinin etkili olduğunu söylemek mümkün. Bunu örneğin sadece mutant virüse bağlamak mümkün değil. Sürecin başında olsaydı, mutant virüs az sayıda ilimizde olsaydı o zaman derdik ki 'evet mutant virüs buralarda gerçekten etkili oluyor'. Ama şu an Türkiye'deki tüm virüslerin yüzde 85'inin İngiliz mutasyonu olduğunu düşündüğümüzde mutant ve kalabalık bir araya gelince vaka artışı kaçınılmaz oluyor" diye konuştu.

'KALABALIK AZALTILMALI'

Prof. Dr. İlhan, kalabalığın azaltılması gerektiğini belirterek, "Örneğin Karadeniz'de artışların çok olmamasının nedeni iki türlü olabilir; hem virüsün bulaşacağı kişi sayısı zaten belli bir doygunluğa gelmiştir, oralarda toplumsal bağışıklığa daha çok yaklaşılmıştır hem de o ilimizdeki virüsün hastalık yapma etkisinin potansiyeli görüldükçe, herkesin çevresinde hasta oldukça vatandaşlar kurallara daha çok uymuş hale gelmiş olabilir" diye konuştu.

"BİLGİSAYAR BAZLI İŞLERİN ŞU AN TAMAMEN EVDEN YAPILMASI GEREKİYOR"

Prof. Dr. İlhan, alınabilecek önlemlere ilişkin şunları söyledi: "İl yöneticilerimizin örneğin bir mahalleyi karantinaya almaları, kalabalık olan açık alanların, parkların dahi kapanması, market gibi yerlerde sırayla girilmesi, daha ciddi anlamda kısıtlama getirilmesi, kapalı ortamda fazla insanların bir araya gelmesine yönelik önlemleri almaları mümkün. Burada kamu ile ilgili çalışanların esnek ve kademeli çalışmaları söz konusu olacak, aynı şeyi açıkçası özel sektörden de beklemek gerekiyor. Evden yapılacak işlerde iş yerine gelme zorunluluğunun olmaması gerekiyor. Evden yapılabilecek, özellikle bilgisayar bazlı işlerin şu an tamamen evden yapılması gerekiyor."

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