Billie Eilish: Duygularımı çok incitiyor

"SADECE KENDİMİM"



Eilish, hayatının büyük bir bölümünü erkeksi ve çocuksu bir şekilde geçirdiğini ancak son birkaç yıldır kendine istediği gibi giyinme izni verdiğini ifade etti.



Billie Eilish, "Erkek Fatma olduğumu her zaman herkese kanıtlamak zorunda değilim. Ben buyum ama aynı zamanda böyle bir kızım. Hem feminen ve seksiyim hem sevimliyim, aynı zamanda bunların hiçbiri değilim ve sadece kendimim" açıklamasında bulundu.



Fotoğraflar: AP