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Billie Eilish: Duygularımı çok incitiyor

Billie Eilish, sahne ışıkları altında geçirdiği yılların ardından sosyal medyada görünüşüyle ilgili yorumlar görmenin hâlâ kendisi için zor olduğunu açıkladı

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  • Billie Eilish: Duygularımı çok incitiyor - Magazin haberleri

    21'inci yüzyılda doğup, Oscar ödülü kazanan ilk kişi olan ABD'li şarkıcı Billie Eilish, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Eilish, sürekli vücuduyla ilgili yapılan yorumlardan bahsetti.
  • Billie Eilish: Duygularımı çok incitiyor - Magazin haberleri

    "VAR OLABİLECEĞİMİ SANMIYORUM"

    Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Billie Eilish, gençliğinde kendisi hakkında yapılan yorum ve benzetmelerden daha çok etkilenebileceğini söyledi. Ünlü şarkıcı, "Daha genç olsaydım mesela 11 yaşındayken internet benim hakkımda şimdiki gibi konuşsaydı, dürüst olmak gerekirse var olabileceğimi sanmıyorum" dedi.
  • Billie Eilish: Duygularımı çok incitiyor - Magazin haberleri

    "DUYGULARIMI ÇOK İNCİTİYOR"

    Eilish, "Kendimi eskisinden daha çok seviyorum ve onların nasıl hissettiğinden çok kendimi nasıl hissettiğimle ilgileniyorum ama hâlâ duygularımı çok incitiyor" ifadelerini kullandı.
  • Billie Eilish: Duygularımı çok incitiyor - Magazin haberleri

    Henüz 15 yaşındayken üne kavuşan ve şu anda 21 yaşında olan Billie Eilish, farklı tarzlar denemeyi öğrendiğini ama yine de en çok ceket, ters şapka ve spor ayakkabılarla kendini güçlü hissettiğini söyledi.
  • Billie Eilish: Duygularımı çok incitiyor - Magazin haberleri

    "SADECE KENDİMİM"

    Eilish, hayatının büyük bir bölümünü erkeksi ve çocuksu bir şekilde geçirdiğini ancak son birkaç yıldır kendine istediği gibi giyinme izni verdiğini ifade etti.

    Billie Eilish, "Erkek Fatma olduğumu her zaman herkese kanıtlamak zorunda değilim. Ben buyum ama aynı zamanda böyle bir kızım. Hem feminen ve seksiyim hem sevimliyim, aynı zamanda bunların hiçbiri değilim ve sadece kendimim" açıklamasında bulundu.

    Fotoğraflar: AP

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