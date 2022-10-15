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Buğra Bahadırlı yaşı ve hayatı...

Bir süredir kanserle mücadele eden Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi ünlü oyuncunun 13 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı verdi. Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberinin ardından Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın hayatı gündeme geldi. İşte, Buğra Bahadırlı yaşı ve hayatı...

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  • Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

    Ünlü oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti. Sanat camiasını yasa boğan haberi, 2009 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi duyurdu. Üzücü haberin ardından "Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın hayatı hakkında merak edilenler...
  • Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

    BUĞRA BAHADIRLI KİMDİR?

    Buğra Bahadırlı, 8 Şubat 1984 tarihinde dünyaya geldi. Buğra Bahadırlı aslen Ankaralıdır. Ankara Anadolu Lisesi'de okuduktan sonra lisansını Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünde tamamladı.
  • Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

    2009 yılından bu yana Billur Kalkavan ile birlikte olan Buğra Bahadırlı, TRT 1’de yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide jandarma Er Hamza Gemalmaz rolü ile dikkatleri üzerine çekti.
  • Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

    BİLLUR KALKAVAN NEDEN ÖLDÜ?

    59 yaşında hayata veda eden Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, acı haber sonrasında ilk açıklamayı Habertürk'e yaptı.

    Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu." ifadelerini kullandı.
  • Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

    Bahadırlı cenaze törenine ilişkin olarak, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazartesi günü defnederiz." bilgisini verdi.

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