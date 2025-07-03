BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sınavları 14 Nisan - 27 Haziran tarihleri arasında uygulandı. Sınava katılım gösteren öğrenciler gözünü, BİLSEM sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 28 Temmuz- 29 Ağustos 2025 tarihleri aralığında yapabilecek. Peki, "BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...
BİLSEM sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavların sona ermesinin ardından, BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih, gündemi meşgul etmeye başladı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara yönelik düzenlenen BİLSEM'de öğrenciler, 14 Nisan - 27 Haziran tarihleri arasında bireysel değerlendirme sınavlarına katıldı. Peki, "BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM sonuçları 4 Temmuz tarihinde açıklanacak. Veliler 7-11 Temmuz tarihlerinde sonuçlara itiraz edebilecekler. İtiraz değerlendirmeleri de 14-25 Temmuz tarih aralığında olacak.
BİLSEM KAYIT TARİHLERİ
Değerlendirmeler ardından kayıt hakkı kazanan ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri 28 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırabilecekler.