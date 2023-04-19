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BİLSEM sonuçları için gözler MEB ekranında! 2023 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları MEB sorgulama ekranı

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları için geri sayım başladı. BİLSEM sınav sonuçları 19 Nisan Çarşamba günü MEB'in resmi internet sitesi http://meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere yönelik olarak programlar sunan BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı 15 Mayıs ile 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. İşte 2023 İLSEM bireysel değerlendirme sonuçları sorgulama ekranı...

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  • BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI MEB 2023 | BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alınması 14 Ocak ile 09 Nisan günleri arasında tamamlanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin BİLSEM sınav sonuçları MEB'in resmi internet sitesi http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacak. İşte 2023 2023 BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları MEB sorgulama ekranı...
  • BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI MEB 2023 | BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    BİLSEM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Bireysel ön değerlendirme sonuçları henüz açıklanmadı. Söz konusu değerlendirmelerin sonucu yarın (19 Nisan Çarşamba) erişime açılacak.

    BİLSEM DEĞERLENDİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI
  • BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI MEB 2023 | BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    2023 BİLSEM İTİRAZ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

    İlgili değerlendirme sonuçlarına itiraz tarihleri de yayınlandı. Dileyenler, 24-28 Nisan 2023 tairhlerinde itiraz başvurusunda bulunabilecek.
  • BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI MEB 2023 | BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    İŞTE BİLSEM TAKVİMİ

    19 Nisan 2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

    24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması

    02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi

    24 Nisan 2023 05 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

    09 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
  • BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI MEB 2023 | BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    15 Mayıs 2023 28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

    04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

    07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

    14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

    14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin

    gerçekleştirilmesi Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme

    uygulamalarına alınması
  • BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI MEB 2023 | BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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