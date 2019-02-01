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BİM 1 Şubat Aktüel ürünler kataloğunda yine çok sayıda ürünün indirim haberi var. BİM'de bu hafta yine teknoloji ürünleri öne çıkarken çocuklar için oyuncaklar, ev tekstili ürünler ve mutfak gereçlerinde de indirim var. 1 Şubat BİM aktüel ürünlerin tümü haberimizde.

1 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Playstation 500 GB & Red Dead Redemption 2 - 1.999,00 TL

Trust Oyuncu Kulaklığı - 125,00 TL